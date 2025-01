Alerta Amber: Menina sequestrada em Florence, Carolina do Sul; mulher procurada por sequestro

As autoridades de Florença emitiram um Alerta Âmbar depois que Dylan Cooper, de 1 ano, foi sequestrado na noite de terça-feira (31 de dezembro de 2024). A Divisão de Aplicação da Lei da Carolina do Sul (SLED) emitiu o alerta em nome do Departamento de Polícia de Florença (FPD) depois que Macie Eaddy, 32 anos, levou a criança, segundo relatos citando autoridades locais.

A mãe de Cooper contatou a FPD na noite de terça-feira e relatou que estava fazendo compras com Eaddy na H&Y Beauty and Rose. Por volta das 18h, Eaddy se ofereceu para levar Cooper até o carro enquanto a mãe terminava as compras, e a mãe aceitou. No entanto, quando a mãe voltou, descobriu que Eaddy havia levado seu filho, o que motivou uma investigação imediata.

Funcionários do FPD, de acordo com vários relatórios, disseram que Eaddy foi vista pela última vez perto de Rose’s, na South Irby Street, mas não acreditam que ela ainda esteja dentro dos limites da cidade de Florença.

Eaddy é descrito como 5′5 ″, pesando aproximadamente 140 libras, cabelos castanhos e olhos castanhos. Ela foi vista pela última vez vestindo calça verde militar, moletom preto e sapatos rosa.

Os relatórios também indicam que Eaddy pode estar dirigindo um Mitsubishi Lancer 2012 branco com placa temporária da Carolina do Sul, XWR0804H.

O menino sequestrado, Dylan Saige Cooper, tem aproximadamente um metro de altura, pesa cerca de 13 quilos e tem cabelos loiros e olhos azuis. Cooper também teria uma covinha distinta na bochecha esquerda.

As autoridades pedem que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Eaddy ou da criança entre em contato com o Departamento de Polícia de Florença ou ligue para o 911 imediatamente.

Enquanto a busca continua, as autoridades trabalham rapidamente para localizar o suspeito e trazer a criança para casa em segurança.

O que é o Alerta Âmbar? Um Alerta Amber é um sistema de notificação pública usado para divulgar rapidamente informações sobre uma criança que foi sequestrada. O objetivo é alertar rapidamente a comunidade e solicitar ajuda para localizar a criança e o sequestrador. Os Alertas Amber normalmente incluem detalhes como a descrição da criança, a descrição do sequestrador, o veículo envolvido (se conhecido) e a localização do sequestro. Estes alertas são enviados através de vários canais de comunicação, incluindo televisão, rádio, sinalização rodoviária e dispositivos móveis, para incentivar uma ação imediata. O sistema Amber Alert recebeu o nome de Amber Hagerman, uma jovem que foi sequestrada e assassinada em 1996.

