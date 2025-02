Alerta de fraude! A mulher perde quase ₹ 1 lakh devido a um golpe de números falsos no Google. O que é? Como se manter seguro?

À medida que a Índia progride em direção a uma primeira abordagem digital, as fraudes on -line se tornaram comuns e os golpistas geralmente mudam seu modus operandi para continuar a trapacear os usuários on -line.

De idosos a jovens e pessoas influentes e pessoas comuns, usuários da Internet em todas as idades e grupos se tornaram o objetivo dos golpistas. Em um vídeo recente, o criador de conteúdo do Instagram, Shreya Mitra, disse que foi enganada em ₹93.600 enquanto reservava um hotel através do Google.

Em um post no Instagram, Mitra disse que, embora reservasse um hotel para sua próxima viagem a Puri durante Holi, ele pesquisou o Google Mayfair Heritage Puri e pediu a lista que apareceu como o primeiro resultado.

Então ele entrou em contato com o número, sem perceber que era uma farsa, e fez a reserva através do UPI pagando ₹93.600. Mais tarde, quando ele pediu uma fatura por e -mail, ele percebeu que eles a haviam enganado.

O exemplo de Mithra é apenas uma das muitas maneiras pelas quais os golpistas on -line tentam enganar as pessoas de seu dinheiro ganharam muito esforço.

Scam de pesquisa do Google Mayfair Heritage Puri não é o único negócio que os golpistas direcionaram a enganar.

De acordo com o Washington Post, sites como a Delta Airlines e a Coinbase também têm números fraudulentos no topo como contato com o atendimento ao cliente.

O relatório, citando especialistas, disse que leva cerca de 22 minutos para enganar o Google para colocar um número fraudulento em um local de destaque para os resultados da pesquisa.

O número falso de bancos, companhias aéreas, hotéis, oficinas de reparo e muito mais pode ser colocado em posições nas quais as pessoas as encontram facilmente e chamam, trapaceando assim no processo.

Os golpistas usam métodos de comerciantes da Internet e confiam nas listagens de pesquisa do Google e informações comerciais que não são moderadas com tanta força e colocam seus números de telefone para enganar as pessoas com dinheiro.

Como se manter seguro? Embora na maioria das vezes você encontre as informações corretas na lista do Google, é melhor ter certeza do que cura.

A melhor maneira de evitar esse golpe é ir ao site oficial da empresa. Se o site listou um número, é seguro ligar para eles.

Hoje, os golpistas fazem todo o possível para criar sites falsos de aparência legítima para extrair dinheiro. No entanto, monitorar o link para sites é a maneira de fazê -lo.

Fonte