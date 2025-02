Alerta de fraude: o esquema Ponzi reivindica falsamente links para Britannia, Amazon; Derrote milhares de ₹ 870 milhões de rúpias vivas

Milhares de investidores na Índia estão lutando para recuperar quase ₹870 milhões de rúpias (quase US $ 100 milhões) depois de terem sido presas em um esquema de Ponzi que os enganou para fazer investimentos de curto prazo, prometendo altos rendimentos, de acordo com uma declaração policial e as várias vítimas que Reuters falaram.

A polícia indiana prendeu duas pessoas no sábado, depois que um caso foi apresentado contra o desconto pelas faturas do Falcon, que prometeu rendimentos de até 22%, afirmando que a conexão de depositantes com os gostos e o fabricante britânico de biscoitos.

The Ponzi Scheme: O que aconteceu? Halcon coletado ₹1,7 bilhão de rúpias (aproximadamente US $ 196 milhões) de quase 7.000 investidores desde 2021, mas pagou apenas metade, de acordo com uma declaração policial no estado de Telangana, no sul de Telangana.

Ankit Bihani, um joalheiro com sede em Nova Délhi, se reuniu com outros 50 investidores na semana passada para discutir as medidas, incluindo remédios legais, para recuperar os 500 milhões de rúpias coletivas que eles disseram ter perdido.

“A maioria deles (investidores) conhecia a plataforma de investimento por meio de redes sociais e investiu nela”, disse Bihani à Reuters.

A Falcon usou o dinheiro dos novos investidores para pagar os mais antigos e desviou os fundos restantes para várias entidades fantásticas, disse a polícia. As autoridades estão procurando AMARDEEP KUMAR, fundador da Falcon e o principal acusado, disse uma fonte.

Perdido: ‘Todas as economias da vida … o dinheiro ganho com esforço …’ No entanto, algumas das vítimas com as quais a Reuters falou se perguntam se eles recuperarão o dinheiro, toda a economia de vida, em alguns casos, confiar no Falcon.

“É o meu dinheiro ganhou muito esforço. Não sabemos quando e como a recuperaremos”, disse Roopsh Chauhan, um funcionário tecnológico que perdeu 15 milhões de rúpias.

S. Smriti, professor assistente, entrou em contato com a polícia depois de perder mais de 3 milhões de rúpias.

“O dinheiro foi toda a nossa economia”, disse Smriti.

As autoridades indianas expressaram preocupação com um aumento recente nas queixas de pessoas que são enganadas por esquemas de investimento falso que dependem de aplicativos fraudulentos, sites e call centers para enganar de surpresa.

Britannia, Amazon e Falcon não responderam aos pedidos dos comentários da Reuters enviados na segunda -feira. ($ 1 = 86.8550 rúpias indianas)

Descarga de responsabilidade: Esta história foi publicada a partir de um feed da agência a cabo sem modificações no texto. Somente o título mudou.

Fonte