Alerta de golpe de namoro: francesa perde Rs 7 milhões para imitador que afirma ser Brad Pitt | Notícias do mundo

Num caso que destaca os riscos crescentes de fraude online, uma mulher francesa de 53 anos, identificada como Anne, perdeu quase um milhão de euros (aproximadamente 7 milhões de rupias) depois de ser enganada para um falso relacionamento romântico com um golpista que ele fingiu ser Brad Pitt. A provação, iniciada em fevereiro de 2023, mostra o uso crescente de inteligência artificial em esquemas fraudulentos.

Anne, uma designer de interiores, encontrou o golpe pela primeira vez depois de postar sobre uma luxuosa viagem de esqui nas redes sociais. De acordo com reportagem publicada pelo Daily Mail, ela disse ao canal francês TF1 que recebeu uma mensagem de alguém que afirmava ser a mãe de Brad Pitt. Pouco depois, um relato se passando pelo próprio Pitt a contatou, referindo-se à suposta ligação familiar e elogiando-a. Lisonjeada com as mensagens poéticas e os elogios atenciosos, Anne gradualmente formou um vínculo emocional com seu pretendente virtual.

“Existem muito poucos homens que escrevem esse tipo de coisa para você. Eu gostei do homem com quem estava conversando. Ele sabia conversar com as mulheres”, lembrou em entrevista à BFMTV.

Apesar das dúvidas iniciais, as suspeitas de Anne foram dissipadas quando o imitador enviou fotos e vídeos gerados por IA, imitando de forma convincente a aparência e a voz de Pitt. A ilusão se aprofundou quando o falso Brad Pitt a pediu em casamento e prometeu presentes luxuosos. No entanto, exigiu direitos aduaneiros, no valor de 9.000 euros, para libertar estes presentes. À medida que a confiança foi sendo construída, as solicitações financeiras aumentaram.

A fraude se intensificou quando Anne revelou que estava aguardando um acordo de divórcio com um marido milionário. Explorando essas informações, o golpista inventou uma história dramática sobre a necessidade de fundos para o tratamento do câncer. Alegando que não conseguiu acessar seu dinheiro devido ao amargo divórcio de Angelina Jolie, ele compartilhou imagens de si mesmo, geradas por IA, acamado em um hospital para obter simpatia.

Ao longo de vários meses, Anne transferiu 830 mil euros, acreditando que estava a ajudar o seu futuro marido. No entanto, surgiram dúvidas quando a mídia relacionou o verdadeiro Brad Pitt com sua nova parceira, Inés de Ramón. Esta revelação levou Anne a abordar as autoridades.





A devastação emocional e financeira de Anne a deixou hospitalizada com depressão grave, relata a BFMTV, de acordo com o artigo da mídia francesa Daily Mail destacando sua história como um alerta sobre os perigos dos golpes online, especialmente aqueles que se aproveitam da inteligência artificial para criar. enganos realistas.