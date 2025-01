Alerta de notícias falsas: Narayana Murthy não defendeu ‘interação limitada entre meninos e meninas’

A equipe jurídica do Hindustan Times está tomando medidas para identificar e responsabilizar os responsáveis ​​pela divulgação de informações falsas. “Nossa equipe jurídica está tratando ativamente do assunto e ações legais apropriadas serão tomadas contra os responsáveis ​​pela criação e disseminação dessa desinformação”, acrescenta o post.

A investigação do PTI Fact Check sobre o assunto também revelou que nenhum relatório desse tipo foi publicado no site do Hindustan Times, nem Narayana Murthy fez tal declaração. Para verificar a alegação, a equipe disse que primeiro realizou uma pesquisa no Google usando palavras-chave relevantes, mas não foram encontradas reportagens confiáveis ​​na mídia ligando Murthy à alegação viral.

Outras verificações foram feitas pesquisando diretamente no site do Hindustan Times notícias recentes sobre Narayana Murthy. Vários artigos foram encontrados apresentando a mesma imagem usada na captura de tela viral. Um desses artigos, publicado em 16 de dezembro de 2024, destacou a afirmação de Murthy de que os jovens deveriam trabalhar 70 horas por semana para melhorar as condições do país. No entanto, o relatório original continha detalhes como a hora e a data da publicação, que estavam visivelmente ausentes da captura de tela viral, revelando que se tratava de uma versão adulterada do original.