Alerta de phishing: e-mails fraudulentos do cartão e-PAN estão aumentando; aqui mostramos como se proteger

Golpistas ligando para pessoas para revelar seus dados bancários são uma forma comum de fraude na Índia. Agora, uma nova forma de fraude veio à tona, onde fraudadores se passando por funcionários do governo enviam aos destinatários um ‘download gratuito do cartão e-PAN online’.

Os e-mails de phishing têm um assunto como “Baixar cartão e-PAN grátis online: um guia passo a passo”. Embora o conteúdo do e-mail tenha sido projetado para parecer legítimo e solicite aos usuários que baixem o cartão e-PAN, na realidade, o e-mail é falso.

Clicar no link redireciona os usuários para uma página da web falsa, solicitando que insiram dados pessoais. Se algum dos usuários compartilhar as informações pessoais, todos esses detalhes irão diretamente para os golpistas, o que pode levar ao roubo de identidade ou fraude financeira.

2. Clique em “Obter novo e-PAN” : Prossiga para a próxima etapa clicando no botão Obter novo e-PAN.

3. Insira os detalhes do Aadhaar : Forneça seu número Aadhaar e confirme a caixa de seleção para continuar.

5. Valide Aadhaar via OTP: Insira o OTP enviado para o seu número de celular vinculado ao Aadhaar e continue.

6. Confirme os detalhes do Aadhaar: Revise os detalhes, aceite-os e envie sua solicitação.

Depois de enviado com sucesso, você receberá uma mensagem de confirmação junto com um número de confirmação. Este número também será enviado para o número de celular vinculado ao Aadhaar, que pode ser usado para baixar o e-PAN.

Como tomar precauções contra a fraude e-PAN

O Departamento de Imposto de Renda também emitiu diretrizes para ajudar as pessoas a reconhecer e evitar tais fraudes. Aqui estão as instruções do departamento: