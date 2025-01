Alerta de trânsito em Kharghar antes da visita do PM Modi para inaugurar o templo Navi Mumbai ISKCON: Verifique desvios, sem estacionamento

2. Ove Gaon Police Chowki para Ove Cricket Ground (Heliporto), Corporate Central Park, Setor 29, Local do Evento, Bhagwati Green Cut e ISKCON Temple Gate No.

3. Os veículos vindos de Gramvikas Bhavan via Green Heritage Chowk podem virar à esquerda e continuar em direção a J. Kumar Circle ou Ove Gaon Police Chowki via BD Somani School.

Eles incluem ambas as faixas da estrada de Ove Gaon Police Chowki a J. Kumar Circle, a estrada de Gurudwara Chowk a J. Kumar Circle via BD Somani School e a estrada entre o Portão nº 1 e o Portão nº 2 do templo da ISKCON. . Todos os outros veículos serão proibidos de entrar nessas rotas, acrescentou o relatório.

O primeiro-ministro Narendra Modi está pronto para visitar Navi Mumbai em Maharashtra na quarta-feira para inaugurar o Templo da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna (ISKCON) no Setor 23 de Kharghar, e para isso a polícia de trânsito implementou grandes desvios de trânsito nas áreas circundantes, informou Tempos do Hindustão .

