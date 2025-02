Alex Garland sob o filme do Fire foi lançado em Manutenção de Cinema

Em 10 de abril, um Trill era um trill sob o nome sob o incêndio, que será apresentado pelo Volga, que será apresentado. O diretor Alex Garland, que já havia colaborado com o consultor militar Ray Mendoza no filme “The Fall of the Empire”, estava novamente unido a ele, mas agora Mendoza atuou como co-autor e protótipo dos personagens principais .

A duração do filme é de cerca de 90 minutos, e a ação ocorre durante a batalha no Iraque, na qual Ray Mendoza e seu colega participaram. Os eventos são apresentados em tempo real, dando ao público a oportunidade de sentir um assento tenso criado com um detalhe impressionante.

Alex Garland compartilha suas memórias: “Começamos a discutir esse projeto e, para mim, foi uma descoberta, quanto tempo Ray sonhava em criá -lo. Minha tarefa era ajudar Ray a transmitir sua história. “Enquanto Mendoza estava envolvido na distribuição e controlava a conformidade com o escopo temporário da trama, a guirlanda se concentrou em detalhes técnicos:” Usamos as técnicas usuais de cinema: planos grandes e médios, planejam generais e inserções. No entanto, eles imitaram o formato de tempo real … não foi uma foto de uma estrutura, mas assistimos ao calendário durante o processo de instalação. Isso nos permitiu trabalhar com uma cenografia de uma maneira quase teatral. »»

A ação que Triller esperava sob o incêndio criado pelo estúdio A24 aparecerá nas telas russas em 10 de abril.

Sob fogo / guerra

Data de lançamento na Rússia: 10 de abril

Gênero: Ação-Triller

Diretores: Ray Mendoza, Alex Garland

Na cabeça de Rolyah: Joseph Quinn, Cosmo Jarvis, Will Poulter, Taylor John Smith, Noah Sentineo, Charles Melton, Enrique Saga

Sinopse:

Iraque, 2006. O grupo de batalha de “Sea Cats” fica no coração do contingente inimigo. Esses soldados de elite seguiram milhares de horas de treinamento difícil, mas nada poderia prepará -los para o assento em que caíram. Eles devem sobreviver aos momentos mais críticos de suas vidas e salvar -se a todo custo.