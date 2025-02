Alexa Chung acaba de trouxer a tendência dos sapatos anti-frilling Victoria Beckham e os Kardashians Love

Como editor de moda da moda, passei por centenas de roupas de celebridades toda semana e, com o tempo, desenvolvi um olho animado para o estilo de compatição de saída, e admito que me tornarei um pouco difícil de impressionar. Mas de tempos em tempos, um olhar se apresenta que para nos meus traços. A última roupa de Alexa Chung? Fez exatamente isso.

Entre a sombra azul -celeste, a renda delicada e o volante suave e boho, eu já estava obcecado. Mas então, exatamente quando eu admirava seu sonhador conjunto romântico, fiz uma garra dupla – porque, em vez de seus saltos habituais, perturbados com um loop ou delicada Mary Janes, Chung havia terminado seu visual com os calcanhares claros. E, tem impecável.

(Imagem de crédito: Getty Images)

Um sapato que prepara as pernas como nenhuma outra, salto claro, cria a ilusão da ótica final – faz com que os olhos pensem que suas pernas continuam a quilômetros. Com a transparência deles mal – eles se misturam transparentemente com qualquer roupa, adaptando -se à sombra à qual estão associados. Enquanto Chung escolheu estilizar o dele com um conjunto de sedosas e azuis, Victoria Beckham é conhecida por usar o dela com um máximo profundo e varrer o chão, usando o sutil fortalecimento da altura da tendência em sua vantagem.

Embora tenha sido a primeira vez que vi Chung beijando a tendência de sapatos claros, tenho a sensação de que não será o último. O estilo fez um respingo inesperado nas encostas da primavera / verão de 2025 em setembro, aparecendo em todos os lugares de Alaïa a Tibi. O que antes parecia uma relíquia efêmera Y2K agora cessou como um jogador -chave na variedade de sapatos da nova temporada.

(Crédito da imagem: LaunchMetrics / Alaia)

O modelo carrega saltos de vinil na faixa Alaïa Spring / Summer 2025.

E, fiel à forma, Chung está à frente da curva. Mas algo me diz que não ficará sozinho por um longo tempo. Para ficar à frente da tendência dos sapatos mais inesperados da primavera, role para descobrir nossa modificação dos melhores saltos claros abaixo.

Compre saltos de vinil claro:

Zara Sandálias de vinil com salto alto com detalhes brilhantes Esses elegantes saltos altos são tão fáceis de entrar em um guarda -roupa de cápsula noturna.

manga Sapato de dedo apontado e apontado Eu saio antes dos meses de verão e a temporada de casamentos.

Alaïa Coração 55 PVC e Mulas de corte podem Os sapatos de coração de Alaïa são os favoritos da pessoa da moda.

Bershka Sandálias de salto com tiras de vinil Estilo com um vestido máximo ou de par com um conjunto sedoso com o chung.

Amina Muaddi Mulas de PVC de vidro Lupita Estes também estão em dois tamanhos, por isso é fácil encontrar o seu ajuste perfeito.

Christian Louboutin Apenas nada 85 PVC e mulas patenteadas de couro Embora eu goste do tom simples e bege, eles também vêm em preto.

Manolo Blahnik Mules Schoto 90 PVC Estilo com um elegante par de calças pretas ou use -o com um vestido de algodão neste verão.