Alexa Chung acaba de usar a saia e a jaqueta da primavera, que já é um sucesso em Copenhague e Nova York

Honestamente, Alexa Chung tem sido minha inspiração de estilo há cerca de dez anos. Fazer com que os artigos ousados ​​se sintam impressionantes e as peças amadas sentirem todas as notícias, o modelo do estilo do modelo e do apresentador é aquele pelo qual sempre terei uma fraqueza.

Mostrando exatamente por que ela ganhou seu lugar como um ícone de estilo, nesta semana, vi Chung estilo os pares de saia e jaqueta chique que fez ondas em Copenhague e Nova York durante todo o mês.

Ao pertencer às cidades mais elegantes do mundo, essa fórmula de duas peças combina uma saia de algodão branca com uma jaqueta de couro dura – um contraste que parece apenas para o tempo entre a primavera – onde a facilidade do ar do verão encontra o inverno fresco estruturado .

(Crédito da imagem: LaunchMetrics)

Chung optou por uma elegante jaqueta de couro marrom para completar sua aparência diurna, mas essa elegante combinação deixa muito espaço para interpretação pessoal. Um bombardeiro de couro preto de jato adicionará uma vantagem sem esforço, enquanto uma jaqueta flexível de camurça suavia a estética.

Continuando sua roupa com um lenço confortável de gancho enrolado em sua cabeça e um par de botas de couro, ela estava perfeitamente preparada para o tempo imprevisível da Grã -Bretanha. Mas se você estiver em algum lugar do sol, vá sem lenço e chegue a Mary Janes, ou mesmo um salto de alça para uma rotação divertida e pronta para a festa.

Novamente, Chung forneceu o tipo de inspiração adequada. Leia mais para comprar minha modificação das melhores jaquetas de couro e saias de algodão branco abaixo.

Compre saias brancas e jaquetas de couro marrom:

Massimo Dutti Jaqueta de nappa de couro O design cultivado dá a isso uma sensação estruturada e mais alta.

Massimo Dutti Poplining midi midi midi saia O design do círculo fornece este volume e esse belo movimento.

Cos Jaqueta de couro geral de colar Isso tem um acabamento de manteiga macia que torna um prazer usar.

A saia Lucy De Reformation é a favorita de uma pessoa da moda.

Marks & Spencer Jaqueta de couro falso Ele vem nos tamanhos britânicos 6-24.

Monki Salia Popline maxi da linha A Estilo com uma bota de motociclista neste inverno, antes de trocar em um balé ou Mary Jane é a primavera.

Reforma Jaqueta de couro veda reed Ele também vem em couro preto e camurça bege leve.

manga Saia plissada de algodão

manga Jaqueta de couro Honestamente, não posso acreditar que ainda esteja em estoque.