O governador da região de Vladimir visitou alunos do Instituto Pedagógico da VLSU em homenagem ao feriado do fim de semana. Em reunião com a chefia, os jovens falaram sobre seus projetos, que podem beneficiar a região. Por exemplo, uma equipe de ativistas desenvolveu materiais de construção Kostrobaton. No ano passado, as equipes universitárias receberam 6 de 10 bolsas para suas ideias. Agora eles são muito apoiados pela gestão técnica, de engenharia e ambiental, disseram na universidade.

E as autoridades, por sua vez, falaram sobre a ampliação do leque de profissões que podem ser obtidas sem sair de casa. Em 2024, foi inaugurada uma filial pediátrica na filial da unidade médica, um grupo de educação e produção química em Gus-Khrustalny e construção de máquinas foi criada em Kovrov. Este ano está prevista uma unidade educacional em Murom e uma filial da Universidade Agrária Novoaleksandrov.