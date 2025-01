Durante uma viagem de trabalho, o governador Drozdenko visitou militares em recuperação no hospital Kirov, informou o canal de telegramas do governo regional. O hospital Kirov é um dos seis hospitais da região de Leningrado para onde os feridos de hospitais militares são enviados para tratamento. As camas também estão abertas para eles nos antigos quartos da Covid.

O governador disse que veio ao hospital para avaliar a organização da vida e da alimentação e saber pelos próprios feridos como estavam sendo tratados. “Ouvi muita gratidão aos médicos“, observou Drozdenko. — Há dúvidas sobre roupas íntimas – dizem que com roupas de casa você melhora mais rápido. Em relação às necessidades alimentares, a composição deve ser mais próxima da dieta dos militares. Aceito“.

Todo mundo aqui está tentando agradar quem está se recuperando. E médicos, voluntários e empresas locais. No dia anterior, eles até trouxeram dois carros cheios de biscoitos da produção com votos de saúde, observou Drozdenko.

Aliás, não é por acaso que o governador acabou em Kirovsk. Anteriormente, o “deputado da região de Leningrado” disse que pela manhã participou de uma ação solene no museu diorama “Quebrando o Cerco de Leningrado”. Portanto, conhecer os guerreiros de hoje tornou-se uma continuação lógica da homenagem aos heróis do passado. Afinal, ambos estavam lutando contra o mesmo inimigo.