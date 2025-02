Alexander Petrov vendeu um apartamento em Moscou, onde morava em Stassey Miloslavskaya

Por algum tempo, um apartamento de 131,6 m². Foi possível comprar para 54 milhões de rublos, o ator foi oferecido para venda para o setor imobiliário em 2023 por 63 milhões de rublos. Os corretores mencionaram tetos baixos e a incapacidade de organizar uma licença de residência com desvantagem da cobertura.

O apartamento foi concluído de acordo com os desejos do ex -amigo de Stasi Miloslavskaya, com quem o artista se separou pouco antes de um casamento repentino com um não -público Victoria Antonova. Sabe -se que o casal espera um aumento.