O Ministério do Interior da Rússia excluiu o fundador do BTC Cryptian, Alexander Vinnik, da base de busca, relata o TASS. Esta informação sobre o Vinnici desapareceu da bacia do Ministério do Interior, também Eu prestei atenção “MediaZone.”

A fonte de Tasa na agência de implementação da ACT disse que Vinnik foi excluído da base de busca “pela falta de solicitação para ele”.

Alexandra Vinnik foi detida na Grécia em 2017, a pedido dos Estados Unidos. Ele é acusado de lavar pelo menos quatro bilhões de dólares via BTC. Em 2018, um caso criminal de fraude contra Vinnik foi lançado na Rússia, ele foi preso na ausência.

Em 2020, Vinnik foi extraditado para a França, apesar de ele próprio pedir para dar a Rússia. Lá, ele foi condenado a cinco anos de prisão no caso de um software prejudicial. Em agosto de 2022, Vinnik foi devolvido à Grécia e depois extraditado para os Estados Unidos. Em maio de 2024, foi anunciado que Vinnik havia feito um acordo com o promotor dos EUA e reconheceu a culpa.

13 de fevereiro de 2025. Alexander Vinnik retornou à Rússia como resultado de troca com os Estados Unidos. Vinnik foi trocado pelos professores da escola de Marko Vogel, que foi condenado a 14 anos na colônia por “contrabando de drogas” na Rússia.