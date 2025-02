Alexei Navalny é lembrada na Rússia e em todo o mundo. Isso está acontecendo no memorial -a memória dos políticos em diferentes cidades. O material é atualizado

Exatamente um ano atrás, Alexei Navalny foi morto na colônia russa. No aniversário de sua morte, os apoiadores dos políticos organizaram memoriais em todo o mundo. Na manhã de 16 de fevereiro, as pessoas trazem flores para o túmulo de Navalny no cemitério de Borisov, em Moscou, em outras cidades que as pessoas vêm a monumentos às vítimas de repressão política. Alguns policiais atrasam a polícia nas cidades russas, transcrevem informações pessoais de outras pessoas. Neste material “medusa”, ele coleta fotos e vídeos da memória da memória de Alexei Navalny.

Moscou

O túmulo de Alexei Navalny no cemitério de Borisov, em Moscou. 16 de fevereiro de 2025 “Medusa”

Lyudmila Navalny no túmulo de seu filho “Medusa”

https://www.youtube.com/watch?v=0qufj9xfwvo Desenhe para o cemitério de Borisov Medusa

Evgenia Novozhenina / Reuters / Scanpix / Flight Leitor “Medusa”

Entre outras coisas, os diplomatas ocidentais foram erguidos em Alexei Navalny em 16 de fevereiro: embaixador britânico da Federação Russa Nigel Casey, embaixadora dos EUA na Rússia Lynn Tracy e União Européia na Federação Russa de Roland Galarag Alexey Nemenov / AFP / Scanpix / Flight

Adesivos na memória de Navalny em Moscou

Vladivostok

Monumento às vítimas de repressão política em Vladivostok Leitor “Medusa”

Novosibirsk

Pelo menos cinco pessoas que vieram colocar flores em memória de Alexei Navalny, Preso A polícia da Narym Square nas vítimas mencionadas de repressão política.

Nesse ponto, Alexei Navalny foi fotografado em 2020 durante sua última viagem a Novosibirsk. Então ele é envenenado por veneno de um grupo “iniciante” Equipe Navalny

Uma foto de Alexei Navalny neste lugar Equipe Navalny

Tomesk

Em Tomsk, perto do monumento às vítimas da repressão política, a polícia está de plantão, para que as pessoas deixem flores à distância do memorial Leitor “Medusa”

Khabarovsk

Equipe Navalny

Perm

Um monumento à memória das vítimas de repressão política no cemitério de Egoshikhinsky no Permu Um picato no monumento aos heróis do anterior e de volta no Perm. A inscrição do pôster: “Se você é particularmente doloroso hoje, não está sozinho. O coração de Alexie estava batendo por nós”

Jecaterinburg

Monumentos espontâneos no Jecaterinburgo Equipe Navalny

Yskar-Ola

Equipe Navalny

Krasnoyarsk

Equipe Navalny

Petrozavodsk

Inscrição na Finlândia: “Alexey, Karelia se lembra de você” Equipe Navalny

Melbourne e Sydney

Memória espontânea, além de uma das fotos da exposição Evgeny Feldman “This Is Navalny”. Melbourne, 16 de fevereiro de 2025 Evgeny Feldman / “Medusa” Exposição de Evgeny Feldman “This Is Navalny”. Melbourne, 16 de fevereiro de 2025 Evgeny Feldman / “Medusa”

Memorial em Sydney, no Jardim Botânico Central. No ano passado, um banco apareceu com um sinal de memória da política, disse um dos organizadores da Medusa Leitor “Medusa” Zombaria com uma placa na memória de Navalny no Jardim Botânico Central de Sydney Leitor “Medusa”

Belgrado

Em Belgrado, no aterro Danúbio em Ushche Park, os ativistas russos criaram um memorial para Navalny

