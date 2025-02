Alexei Navalny lembrou -se de seu aniversário de morte: 1.500 pessoas desafiam a repressão de Kremlin

Pelo menos 1.500 russos visitaram a tumba de Alexei Navalny em Moscou no domingo, marcando o primeiro aniversário de sua morte na prisão. Permitindo temperaturas congeladas e represálias em potencial, os enlutados apresentaram seus respeitos ao líder da oposição, que era o principal rival político do presidente Vladimir Putin. Navalny morreu em 16 de fevereiro de 2024 na colônia criminosa número três, localizada no círculo ártico.