Alexey Swede se aproximou "Zênite" Após seu retorno a uma única competição

O recém-chegado da estrela passou 19 e meio minuto no chão, marcou nove pontos e realizou três tentativas por causa de um arco de três pontos dos quatro e fez três seleção e cinco assistências. Nada mal para um jogador que está sem exercícios de jogo desde o final de dezembro.

Em suma, lembre -nos do fundo. Na última temporada, Alexei começou a conquistar a Associação de Basquete Chinesa (KBA). Os russos definitivamente causaram a impressão de: ele ajudou o clube mais proeminente “Shanxi Lungs” a invadir os play-offs, projetou uma dúzia de canceladores de triplos (indicadores de dois dígitos em três parâmetros principais).

Nesta temporada, o sueco jogou apenas cinco jogos pelo Shanxi. De acordo com o agente do jogador de basquete, o relatório da FIMYCH, o mentor “pulmões” sobre outros estrangeiros (na China, um limite difícil para os legionários), enquanto o russo se recusou a deixar o russo ir a outros clubes chineses. Como resultado, foi anunciado no final de dezembro que o sueco foi expulso de Shanxi. Ele não pôde jogar por outros comandos da KBA de acordo com os regulamentos.

Então, o jogador foi abordado por Zenit, que perdeu por causa de sua chave que a American Xavier Moon jogou por causa da lesão. O contrato com o sueco de 36 anos foi assinado antes do final da temporada atual.

No primeiro jogo para o novo time, Alexei Swede marcou nove pontos, fez três seleção e deu cinco assistências

“Primeiro de tudo, este é um jogador que eu queria treinar durante minha carreira”, o treinador do Zenit, o espanhol Javier Paskual após o débito do recruta, declarou emocionalmente. “Este é um dos jogadores mais qualificados. Estamos muito felizes por ele estar conosco.

Acrescentamos que o próximo jogo Zenit visitará a equipe anterior do sueco CSKA no domingo, 2 de fevereiro. Parece que este jogo se tornará mais indicativo em termos das possibilidades do jogador de basquete.

Um pouco na sombra da estréia do sueco foi um jogo claro do dia do jogo novamente. A unica de Kazan em seu chão derrotou com confiança o Krasnoyarsk Yenisei – 112: 87 e Andrei Lopatin marcaram 30 pontos dos anfitriões. O evento não é apenas excelente porque é um registro pessoal de um atacante de 26 anos. Lopatin se tornou o 12º russo na história da liga unificada, que atingiu a linha de 30 oK para a competição. Além disso, Andrei percebeu sete dos sete Trechkovs, onde o recorde de competição foi atualizado para o número de chutes por trás de um arco sem uma única falta.

Especialmente para o RG, o retorno do sueco e perfomanes Lopatin foi comentado pelo consultor do presidente da unidade, treinador da Rússia Stanislav Eremin.

Stanislav Georgievich, como você se sente pessoalmente que Alexei Swede joga novamente em uma única competição?

Stanislav Eremin: Para o nosso basquete, para os fãs e para o próprio sueco, seu retorno é um momento positivo. Eu acho que ele ainda não esgotou suas possibilidades. E se ele pode ajudar o Zenit – as opiniões variam aqui. Quando o jogador já tem mais de 30 anos, é difícil para ele se motivar se render com 100 %. Mas nos principais clubes sem nenhum lugar.

O sueco é adequado com seu caminho de um St. Petersburgo -Team para jogar?

Stanislav Eremin: O segundo ponto: considera -se que no Zenit – problemas com a química interna. Isso é claro no comportamento e no jogo de jogadores de basquete. Se o Paskual poderá entrar na Suécia em seu sistema, é isso que é importante. E assim, Alexei é uma pessoa que pode criar uma situação para se jogar e um parceiro. Além disso, ele é capaz de levar o jogo em momentos difíceis. Ele está pronto para resolver os problemas que o Zenit se estabelece? Vamos ver em breve.

Andrei Lopatin entrou em uma dúzia de jogadores russos em uma única competição que marcou pelo menos 30 pontos. Isso é um flash aleatório ou existe um potencial para jogar e continuar?

Stanislav Eremin: Lopatin sempre tinha uma reputação como um jogador muito talentoso. Mas parece -me que houve um período em que Andrei entrou em uma certa estagnação. Uma coisa é que ele teve um jogo. Mas momentos difíceis foram criados – e não foram obtidas competições não -luxuosas. Em unidades, com nossa disciplina rígida e os requisitos mais altos, Lopatin conseguiu dar um passo adiante. Ele limpou a defesa. Mas o mais importante é diferente. Muitos jogadores russos estão perdidos quando jogam ao lado de estrangeiros. Eles estão tocando, não se concentram em suas ações, parem de olhar para o ringue. O papel da parede com o qual pode ser derrotado. Sua funcionalidade se torna extremamente estreita: escolher, interceptar – e isso é tudo. É claro que existem instituições técnicas, segundo as quais os melhores jogadores devem atacar mais. Mas não devemos ter vergonha de tomar a iniciativa, não ter medo de jogá -la. Na minha opinião, Andrei tem essas qualidades. É claro que os ienisei são mais fracos que as unidades, Kazan tem jogadores fortes que adiam a defesa, mas 30 pontos ainda precisam ser pontuados. Espero que Andrei mantenha um nível alto.