O primeiro -ministro Narendra Modi lançou um ataque contundente ao líder da oposição Rahul Gandhi e ao ex -primeiro -ministro de Délhi Arvind Kejriwal, enquanto respondia à moção de agradecimento no discurso do presidente em Lok Sabha.

Em uma zombaria noturna na chamada de AAP Kejriwal, Modi disse que alguns líderes se concentram em jacuzzi e elegantes chuveiros, enquanto a abordagem de seu governo para fornecer água a cada casa.