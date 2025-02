Alguns republicanos se opõem aos vencedores da proposta de Gaza ‘assumir

Alguns Legisladores republicanos abertamente oposto NÓS Presidente Donald TrumpA recente proposta de se encarregar do Gaza Pull“

“Temo que colocar as tropas americanas no chão agora no meio de um leste furioso dê os mesmos resultados de 1983. É sempre melhor tentar aprender com o passado”. Lindsey GrahamUm aliado de Trump, escreveu em X.

Graham disse aos repórteres que o plano poderia ser “problemático”.

“Vamos ver o que nossos amigos árabes dizem sobre isso”, disse ele, segundo o Politico. Graham disse: “Eu manteria a mente aberta”.

Trump disse na terça -feira em uma entrevista coletiva com o primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Oriente Médio.

Senador republicano Rand Paul Ele atingiu o plano.

“A busca pela paz deve ser a dos israelenses e palestinos.

“Pensei que votamos na América primeiro. Não temos negócios contemplando outra ocupação para condenar nosso tesouro e derramar nossos soldados de sangue”, escreveu Paul na quarta -feira em X.

‘Obviamente não vai acontecer’

Separadamente, o sen. Thom Tillis Ele disse aos repórteres que “provavelmente existem alguns problemas nesse slinky”.

“Obviamente, isso não vai acontecer. Não sei em que circunstância faria sentido, mesmo para Israel. Agora, se Israel está pedindo que os Estados Unidos entrem e forneçam ajuda para garantir que o Hamas nunca possa fazer novamente no que eles Eu estou lá dentro.

Senador Josh Hawley Ele disse: “Não sei se acho que é o melhor uso dos recursos dos Estados Unidos” e indicou que ele não acredita que os Estados Unidos devem enviar tropas para Gaza, segundo a política.

Palestrante Mike Johnson Ele elogiou o “movimento decisivo” de Trump.

A proposta de Trump ocorreu depois que um acordo de fogo alto entrou em vigor em Gaza em 19 de janeiro, suspendendo a guerra genocida de Israel que matou mais de 47.500 palestinos e deixou o enclave em ruínas.

O Tribunal Penal Internacional (ICC) emitiu ordens de prisão em novembro para Netanyahu e seu ex -ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça por sua guerra no enclave.