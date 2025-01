Aliados de Donald Trump arrecadam US$ 200 milhões para fundo de inauguração: Pfizer, Meta e Amazon entre doadores: relatório

Os aliados do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, angariaram com sucesso mais de 200 milhões de dólares para financiar uma série de iniciativas, incluindo a sua tomada de posse, a sua operação política e a sua eventual biblioteca presidencial, informou o The New York Times. Esta quantia significativa sublinha os esforços contínuos dos doadores e dos interesses empresariais para fortalecer as suas relações com Trump antes de um potencial segundo mandato, afirmou a reportagem.

A campanha de arrecadação de fundos obteve contribuições substanciais de alguns dos maiores nomes do setor, incluindo Pfizer, OpenAI, Amazon, Meta e várias empresas de criptomoeda. Os 150 milhões de dólares já arrecadados apenas para a posse, e mais são esperados, ultrapassarão os 107 milhões de dólares arrecadados para a posse de Trump em 2017, segundo pessoas informadas sobre o assunto, que falaram ao The New York Times sob anonimato.

Este montante recorde reflete um esforço concertado dos líderes da indústria ansiosos por se alinharem com a agenda política de Trump e evitar a reação negativa que alguns enfrentaram após o ataque violento ao Capitólio por parte dos seus apoiantes em 6 de janeiro de 2021, de acordo com o relatório da imprensa.

Apesar de algumas críticas anteriores, as doações corporativas para a operação de Trump aumentaram, e Trump se vangloriou do sucesso na arrecadação de fundos durante a temporada de férias.

Outros beneficiários da angariação de fundos incluem o super PAC de Trump, Make America Great Again Inc., e o seu grupo sem fins lucrativos associado, que deverá apoiar as suas iniciativas políticas e candidatos alinhados com os seus pontos de vista.

Embora os comités de transição e tomada de posse de Trump não tenham respondido às perguntas do New York Times, David Tamasi, um lobista proeminente que angaria fundos para o antigo presidente, rejeitou sugestões, segundo o relatório, de que as doações corporativas eram uma tentativa de evitar retaliação. Ele enfatizou que tais doações fazem parte de uma longa tradição política em Washington, com as empresas ansiosas por participar mais abertamente depois de terem ficado à margem durante os ciclos anteriores.

“É uma tradição consagrada em DC que as empresas abracem com entusiasmo este ciclo em todas as formas, em grande parte porque estiveram à margem durante os ciclos anteriores de Trump. Já não têm de proteger as suas apostas políticas”, disse Tamasi.

Fonte