Na Alemanha, um forte escândalo político eclodiu. Quarta -feira, os representantes da CDU / CSS conseguiram “passar” uma nova política de migração mais rigorosa através do Bundestag, enquanto obteve apoio não apenas dos deputados do Partido Democrata Libre (FDP) e de vários parlamentares independentes, mas também os votos da lei – Popopulistas “Alternativa à Alemanha”. Esta etapa ficou muito chocada: para a AFD, acusada em várias ocasiões de xenofobia e prejudicou os valores democráticos, este foi o primeiro caso em que, de fato, forneceu a maioria dos votos durante a reunião plenária do Bundestag.

De acordo com Süddeutsche Zeitung, essa situação causou uma onda de críticas de muitos políticos e figuras públicas que veem esse sinal alarmante. Afinal, a cooperação real com os radicais ultra-direitos ainda tem um tipo de “tabu” para os maiores partidos parlamentares da Alemanha. Sexta -feira, haverá um novo voto sob o projeto de lei que comprova novas restrições à migração, e ainda não se sabe se essa coalizão permanecerá.

Na quarta -feira, a CDU / CSS com dificuldades aprovou seu plano em cinco pontos para apertar a política de migração através do Bundestag, recebendo votos de AFD, FDP e independência. Pela primeira vez, a AFD recebeu a maioria durante uma reunião plenária. Sexta -feira, o Parlamento votará sob o projeto de lei sobre a limitação da migração. Além da AFD, o FDP e o BSW já anunciaram seu apoio.

Retorno de prêmios honorários

No contexto da discussão aguda que ocorre, duas pessoas decidiram fazer um gesto muito simbólico de protesto. 99 -um -old Albrecht Weinberg, que sobreviveu ao Holocausto e premiou a Cruz Federal para o Background, pretende devolver seu prêmio, porque ele não quer mais se associar ao estado em que os princípios democráticos, em sua opinião, são questionados para o político vantagens. Weinberg cruzou três campos de concentração – Auschwitz, Mittelbau -Dora e Bergen -Belzen – e também passou por várias etapas de morte. Quase toda a sua família judia tornou -se vítima dos nazistas. Após a guerra, ele deixou a Alemanha, mas em 2012 retornou a uma pequena pátria na Frísia East.

Luigi Tuscano, fotógrafo e diretor, conhecido pelo projeto “Contra Obstruct”, sob os auspícios dos quais ele coleciona as histórias de sobreviventes nos campos de concentração nazistas que se juntaram a ele. Para contribuir para a preservação da memória histórica, a Toscana recebeu uma medalha honorária. Ele, como Weinberg, considera que é inaceitável que a iniciativa HDS / XSS tenha sido apoiada pela AFD. A Toscana percebe que a migração na Alemanha é acompanhada por um certo número de problemas, mas aguardava forças democráticas de um claro compromisso com os verdadeiros valores democráticos. Os resultados da votação, de acordo com o fotógrafo e diretor, se assemelham a “costas de costas” a todos aqueles que lutam contra a xenofobia e o revisionismo histórico.

Em uma entrevista ao Die Zeit, ele enfatizou que o simbolismo de tal decisão do Parlamento é perigoso: qualquer apoio ao ultra-direito pode dar a suas idéias legitimidade e minar a confiança no sistema político como um todo. Como o próprio Tuskano disse à Agência de Imprensa Alemã (DPA), ele e Weinberg já concordaram em ir ao Berlin Ensemble e dar seus prêmios ao presidente da República Federal da Alemanha, Steinmayer- ou, se uma reunião pessoal não fizer Ocorre, basta deixar as recompensas em sua caixa de correio.

Sinais alarmantes do passado e esperança para o futuro

A dobragem de configuração no Bundestag não é de forma alguma um episódio particular. Para as pessoas que sobreviveram ao Holocausto e, para todos aqueles que estudam as páginas sombrias da história alemã, é um sinal preocupante que o humor da extrema direita tenta encontrar o caminho para o poder. “Se o AFD encontrar uma influência, podemos retornar ao que já estava na Alemanha em 1945”, alerta Winberg.

No entanto, ele e a Tuscano enfatizam que eles não desistem: a tarefa deles é continuar as atividades educacionais, ajudando a geração jovem a perceber como o modo de extrema intolerância termina. A decisão de devolver a cruz federal por mérito e uma medalha honorária é um gesto de desespero e, ao mesmo tempo, um apelo ao diálogo. A democracia, como diz Tuskano, “requer uma devoção de cem por cento”. Se os partidos parlamentares violarem as proibições tácitas e entrarem em cooperação com os radicais, a sociedade deve falar ainda mais sobre o valor da liberdade e da abertura.

Teste a força

Um novo voto é adiantado e a Alemanha congelou em antecipação. Como exatamente os deputados se comportarão, esse assunto está agora no centro da mídia e do público. Muitos pedem que o HDS / CSS e o FDP dêem uma resposta clara à questão de saber se estão prontos para confiar nos votos do AFD para alcançar seus objetivos. O incidente já se tornou uma razão para discussões agudas dentro das partes: a maioria tática parlamentar é o risco de os olhos ultra-direitos legitimados?

Como a publicação de Frankfurter Allgemeine Zeitung, ações simbólicas semelhantes que Tuscano e Weinberg fazem, podem ser muito mais eficazes do que chamadas ou artigos simples na imprensa, porque é impossível ficar em silêncio sobre a crescente sombra da vingança ultra-direita.

Isso é destacado pela Alemanha

