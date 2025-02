Alívio para Tiktok, já que Trump leva tempo até abril para o gigante das redes sociais | Notícias do mundo

WASHINGTON: O presidente Donald Trump assinou na segunda -feira uma ordem executiva que ordenou que os Estados Unidos tomassem medidas para começar a desenvolver um fundo de investimento de propriedade do governo que, segundo ele, poderia ser usado para se beneficiar de Tiktok se ele conseguir encontrá -lo um americano Comprador. Trump assinou uma ordem em seu primeiro cargo do dia para conceder ao Tiktok de chinês até o início de abril para encontrar um parceiro doméstico ou comprador, mas disse que está procurando os Estados Unidos para fazer uma participação de 50% na plataforma maciça de redes sociais sociais. Ele disse na segunda -feira no Salão Oval que Tiktok era um exemplo do que ele poderia colocar em um novo fundo soberano de riqueza nos Estados Unidos.

“Poderíamos colocar isso no fundo soberano da riqueza, o que fizermos ou fizermos uma associação com pessoas muito ricas, muitas opções”, disse ele sobre Tiktok. “Mas poderíamos colocar isso como um exemplo em segundo plano. Temos muitas outras coisas que poderíamos colocar em segundo plano. Trump disse que muitas outras nações têm esses fundos de investimento e previam que os Estados Unidos poderiam finalmente exceder o tamanho do Fundo da Arábia Saudita. “Nós eventualmente vamos pegá -lo”, prometeu.

Trump colocou o secretário do Tesouro, Scott Best e o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, encarregado de estabelecer as fundações para criar um fundo, o que provavelmente exigiria a aprovação do Congresso. A administração do ex -presidente Joe Biden estudou a possibilidade de criar um fundo soberano de riqueza para investimentos em segurança nacional, mas a idéia não deu nenhuma ação concreta antes de deixar o cargo no mês passado.

Best disse que o objetivo da administração era abrir os antecedentes nos próximos 12 meses, e Lutnick disse que outro uso do fundo poderia ter sido para o governo assumir uma participação de lucro nos fabricantes de vacinas. “O tamanho e a escala extraordinários do governo dos Estados Unidos e os negócios que faz com as empresas devem criar valor para os cidadãos dos EUA”, disse Lutnick aos jornalistas.