Almasri, a mudança desesperada de M5s e PD: é isso que eles farão na sessão de terça -feira

Tommaso Montesano 8 de fevereiro de 2025

Fechado, pelo menos por enquanto, a frente italiana, a oposição agora está trabalhando para o “Caso Almasri” No cenário internacional. A próxima parada é elevar o barulho na Câmara do Parlamento Europeu. Grimaldello: O debate sobre a “proteção do sistema de justiça internacional e suas instituições, em particular o Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Internacional de Justiça”, adotado por Estrasburgo para a próxima terça -feira, 11 de fevereiro. 5 – Movimento das estrelas e esquerda italiana – pertencente ao grupo da esquerda – se esforça para usar a nomeação para retornar à história do policial da Líbia.

“O caso Almasri também chega no Parlamento Europeu”, animar o EP pentastelado Danilo della Valle um Gaetano Pedullà. Na realidade, os M5s pediram no começo que dediquem um debate ao “não conformidade com um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional: a libertação e a escolta na Líbia de Osama Elmasry Njeem”. Durante a entrevista entre os grupos parlamentares, no entanto, foi decidido recorrer à versão “mais leve”, para que a sessão seja ajustada em Almasri na noite de terça -feira. Mas isso não impede que o Grillini Vittoria canta, de modo que o discurso também é ampliado para o primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyhau, recebedor de um mandato de parada pelo CPI.





“O governo de Meloni tenta baixar todos os erros do lançamento do artista da Líbia no tribunal, enquanto ele deliberadamente ignorou os pedidos”, apoia Della Valle e Pedullà, que agora recebem o e -mail que aponta para o primeiro -ministro israelense: “Nós também levaremos o caso conosco Netanyahucujo mandato internacional de conquista sem hesitação deve ser realizado pelos estados que assinaram o estatuto de Roma e, portanto, são obrigados a tomar suas decisões “. Em seus perfis sociais, a Europa M5S oferece uma antecipação do que acontecerá à tarde Sessão da próxima terça -feira (até 22:30): Aqui, o anúncio da sessão foi dedicado a Almasri acompanhado pela foto do superpolitto de Trípoli e por um presidente do conselho com as mãos na frente dos olhos: “Agora Meloni responde ao cidadãos “.





A decisão foi bem -vinda por Nicola Zingaretti, Chefe da Delegação do Partido Democrata no Parlamento Europeu: «O debate sobre a necessidade de respeitar o direito internacional e, em particular, o Tribunal Penal Internacional, que será realizado no Parlamento em Estrasburgo na terça -feira, 11 de fevereiro. Será outra chance de pedir esclarecimentos sobre a violação do mandado de prisão de Almasri pelo governo ». Uma antecipação do que acontecerá na sala de aula, onde até o Dem, ao lado do Grillini, está pronto para explorar a sessão para contestar a decisão italiana sobre Almasri. “Pediremos novamente esclarecimentos, o governo não apenas deve uma declaração ao país, mas também a toda a Europa”, confirma Analisa Corrado, membro do Secretariado Dem. O CPI, acrescenta, «faz um trabalho muito caro, agora ataques de várias frentes. É nosso dever protegê -lo contra aqueles que tentam desacreditá -lo com o único objetivo de escapar de suas responsabilidades ».