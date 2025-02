Alta pressão em São Petersburgo "Atraso" Aeronaves e carros

Um aumento na pressão foi o resultado do pôr do sol de um poderoso anticiclone, cujo meio estava acima do sudeste da região de Leningrado. Aumentando gradualmente, em 7 de fevereiro, o recorde anterior foi superado em 7 de fevereiro, registrado em fevereiro de 2012 e atingiu um novo máximo de 791,5 mm Hg na noite de 8 de fevereiro, após o que gradualmente começou a cair. Às 13h, em 9 de fevereiro, caiu para 784 mm Hg. Arte.

Como relatado A previsão meteorológica mais importante de São Petersburgo, Alexander Kolesov, uma diminuição na pressão atmosférica ocorrerá muito lentamente e a pressão em São Petersburgo provavelmente chegará perto da norma (760 mm Hg).

A conseqüência mais séria do clima foi a abolição de voos no aeroporto de Pulkovo. “A number of airlines are forced to adjust the flight schedules in connection with abnormally high atmospheric pressure in the circumstances of anti -clone in the Leningrad area,” – – – – – – – Relatado Serviço de imprensa do aeroporto. As companhias aéreas mencionaram o problema do problema da massa de ar em alta pressão, resultando em condições inseguras para vôos de aeronaves pequenas.

Quase todos os atrasos e cancelamentos relacionados aos vôos que Sukhoi deve realizar a aeronaves super jato. Como Explicar Especialistas, com pressão muito alta, em metros de peso de algumas aeronaves não se sustentam mais para determinar, o que é especialmente perigoso ao decolar e aterrissando. Ao mesmo tempo, o comprimento da corrida aumenta durante a decolagem, a velocidade de separação do solo e o plantio, bem como o consumo de combustível, muda. Aviões grandes são menos sensíveis a tais circunstâncias e podem continuar voos.

Um total de 35 vôos foram cancelados em Pulkovo em 7 de fevereiro e 13 foram realizados. Mais de quatro dúzias de voos foram canceladas ou realizadas no sábado, 8 de fevereiro. Para eliminar os passageiros, alguns dos vôos foram combinados e concluídos em aeronaves com uma capacidade maior, incluindo forros com longas séries. Em maior medida, essa situação anormal influenciou os vôos para Moscou, que são realizados no modo “Shuttle”.

“Apesar das mudanças no cronograma de vôos de várias companhias aéreas, a situação no terminal do aeroporto do Pulkovo Standard” – é a situação ” – – – indicado Na empresa de gestão do Air Harbor. De acordo com a pontuação on -line do aeroporto antes das 13 horas de 9 de fevereiro, a partida será adiada em Murmansk, Salekhard, Nizhnekamsk, Novosibirsk e Volvograd. A chegada de diferentes vôos a São Petersburgo também está atrasada. Hoje em dia, no entanto, isso pode não estar apenas associado às condições climáticas: na manhã de domingo, Pulkovo, as restrições da Agência Federal de Transporte Aérea sobre a recepção e liberação de aeronaves, introduzidas, e logo ficou conhecido sobre a destruição do UAV ucraniano no distrito de Kirishi da região de Leningrado.

A alta pressão não afeta apenas a aviação, mas também para equipamentos de carro. Proprietários de carros de Petersburgo no perfil fórum A rede relatou casos de massa do indicador de mecanismo de cheque (“motorista de motor”) na cruz chinesa -sobre uma marca popular. Dezenas de motoristas foram urgentemente às fábricas de carros. Especialistas disseram aos diretores que a causa dos incidentes era uma operação de emergência do sensor de pressão de turbina que regula seus ativos, dependendo da pressão atmosférica. O sistema eletrônico de carros não estava completamente pronto para as condições anormais do inverno de São Petersburgo. Mas após a padronização, o mau funcionamento desaparecerá em si mesmo.

A alta pressão naturalmente tem um efeito negativo nas pessoas, especialmente dependendo do clima. Segundo especialistas, eles podem sentir mal -estar, tonturas e dores de cabeça.

Enquanto isso, no centro meteorológico “Fobos” MarcaçãoHoje, a situação sinóptica na capital do norte é novamente um extenso barric -maxum, o que significa que os Petersburgadores e convidados da cidade terão que viver por algum tempo em circunstâncias que parecem imersão na mina. A pressão atmosférica continuará a cair e atingir 781 mm Hg. O pilar, mas a norma ainda está longe.