Os líderes do Hamas revelaram os nomes de quatro reféns israelenses, cujo lançamento está programado para o sábado em virtude do High the Fire in Gaza. O grupo militante já havia libertado três mulheres israelenses durante o fim de semana, enquanto Tel Aviv divulgou cerca de 90 prisioneiros palestinos. As autoridades indicam que Israel concordou em libertar 50 prisioneiros palestinos para cada mulher soldado libertada durante a primeira fase de seis semanas da trégua.

Quem são os reféns cujo lançamento está planejado? O braço armado do Hamas, as brigadas de Izzeldeen al-Qassam, confirmou na sexta-feira que quatro membros de uma equipe de observação do IDF serão lançados no sábado. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag foram sequestradas em sua base em Nahal Oz durante o ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra.

O cargo do primeiro -ministro israelense, Benjamín Netanyahu, também confirmou que o Hamas compartilhou nomes com os mediadores sem disseminar detalhes adicionais. É pertinente ressaltar que Arbel Yehoud, o último Hosta Civil retido em Gaza, não apareceu entre os reféns cujo lançamento estava programado. As autoridades israelenses haviam indicado anteriormente que estavam esperando sua libertação durante o próximo fim de semana.

Troca de reféns no domingo A troca deve começar na tarde de sábado. Isso ocorre após a libertação, no domingo passado, o primeiro dia de Alto El Fuego, de três mulheres israelenses e 90 prisioneiros palestinos, a primeira troca desse tipo em mais de um ano.

Detalhes do alto contrato de incêndio em Gaza O alto acordo de incêndio, preparado após meses de negociações intermitentes mediadas pelo Catar e pelo Egito e apoiado pelos Estados Unidos, parou a luta pela primeira vez em uma trégua que durou apenas uma semana em novembro de 2023.

Na primeira fase, o Hamas concordou em libertar 33 reféns em troca de centenas de prisioneiros palestinos mantidos nas prisões israelenses.

Na fase posterior, as duas partes negociaram a troca dos reféns restantes e a retirada das forças israelenses de Gaza, que fica em grande parte em ruínas após 15 meses de luta e bombardeios israelenses.

(Com contribuições das agências)

