Alto funcionário do Taleban pede fim da proibição da educação das mulheres afegãs

um grande talibã oficial ligou Afeganistãoliderança interina para permitir mulheres acessar educação.

Criticando a proibição actual, o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros Sher Mohammad Abbas Stanikzai Ele afirmou: “Hoje, numa população de 40 milhões, estamos cometendo injustiças contra 20 milhões de pessoas”.

Desde o regresso dos talibãs ao poder, em agosto de 2021, as meninas com mais de seis anos foram proibidas de frequentar a escola por tempo indeterminado.

E acrescentou: «Não estaremos reunidos da mesma forma no Dia do Juízo?… Privámo-los de todos os seus direitos; eles não têm direitos de herança, não participam na determinação dos direitos dos seus maridos. , são sacrificados em casamentos forçados, não lhes é permitido estudar, não podem ir às mesquitas, as portas das universidades e das escolas estão-lhes fechadas e também não lhes é permitido entrar nas escolas religiosas. Estas observações foram feitas durante uma cerimónia de formatura da madrassa, no domingo, na província de Khost, no sudeste.

Stanikzai enfatizou que a proibição da educação das meninas “não estava de acordo com a Sharia”, informou o Tolo News.

Ele afirmou: “Não há justificativa para fechar as portas da educação às meninas”.

Stanikzai acrescentou: “Pedimos aos líderes do Emirado Islâmico que abram as portas da educação. Não há desculpa aceitável para isso, e nunca haverá. No tempo do Profeta Muhammad (PECE), as portas do conhecimento estavam abertas tanto para homens quanto para mulheres.”

O governo interino do Talibã refere-se a si mesmo como Emirado Islâmico do Afeganistão.

Durante o evento, o Vice-Primeiro Ministro para Assuntos Económicos, Mullah Abdul Ghani Baradar, destacou a importância de adquirir conhecimento científico moderno juntamente com a educação religiosa.

Ele disse: “Agora é a era da tecnologia; esforce-se para se familiarizar com a educação moderna e as necessidades do tempo presente para que você possa realmente servir a sua religião e a sua nação.”

O Ministro interino da Energia e Águas, Abdul Latif Mansoor, também destacou a necessidade de unidade.

Ele disse: “Queridos mais velhos, mantenham a sua unidade; nosso sucesso reside na unidade e na solidariedade. A unidade dos grupos étnicos, das classes sociais e destes grandes estudiosos que se formaram é a chave do nosso sucesso.”