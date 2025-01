Alto, sofisticado e refinado: eis como se vestir como Ashley Olsen

Os gêmeos Olsen agora se retiraram dos holofotes: eles não participam mais da Met Gala, não fazem mais o Instagram e proibiram estritamente os desfiles da briga na Paris Fashion Week em redes sociais, distribuindo em vez de cadernos e lápis. Nos anos 90 e início dos anos 2000, sua estratégia de marketing era tão múltipla e incluiu passeios constantes de filmes diretamente no VHS, aparições e lançamentos de produtos. Eles agora se retiraram da vida pública e não são mais cumprimentados seus desfiles.

Esse ar de mistério aumenta apenas o fascínio que envolve o casal. Eles são muito ocasionalmente vistos do lado de fora da sede da fila durante uma pausa no cigarro, cobertos de fraldas de preto com seus emblemáticos Americanos negros. Isso sempre causa um frenesi sobre as contas dos fãs como @olsensanonym. Mary-Kate e Ashley Olsen são tão alérgicos a tendências temporárias quanto aos golpes de publicidade. Portanto, cada um deles refinou um estilo pessoal atemporal, mas com um toque distinto. Mesmo que não recebamos mais constantemente fotografias de seu estilo de evolução, sua aversão à tendência significa que suas roupas de 10 anos atrás ainda parecem tópicas hoje.

Se você quiser se vestir mais como Ashley Olsen, a solução simples seria usar a linha da cabeça aos pés. No entanto, como um casaco custa mais de US $ 6.000, isso não é uma opção na maior parte. Abaixo, apresentamos oito mantras de estilo que o ajudarão a descobrir a aparência de exclusiva de Olsen, incluindo um compromisso com o preto, uma aversão a tudo o que é ajustado e uma coleção de jóias de inspiração vintage.

1. As bolsas são sempre o seu acessório -chave

(Crédito da imagem: backgrid)

Olsen tem uma bolsa que a fila está constantemente presa ao pulso, seja um margaux, uma Sofia ou um Devon.

A linha Mini de couro em direito

A linha Bolsa de ombro de couro Sofia

A linha Bolsa de couro ew margaux

Reforma Bolsa Patrizia Middle

2. Em caso de dúvida, use preto

(Crédito da imagem: Getty Images)

Olsen é frequentemente vestido de preto da cabeça aos pés. Durante a noite, ela tende a ficar com vestidos pretos inchados.

MANGA Casaco de lã estruturada longa

A linha Akiko alto em poliéster e lã

A linha Saia de seda indira

Reforma Slingback com saltos de gatinho sadie

3. Não negligencie o poder das bases simples

(Crédito da imagem: Getty Images)

É uma aparência de Og Ashley Olsen, onde usava uma camiseta branca e um suéter de caxemira no tapete vermelho. Afinal, o básico refinado é a espinha dorsal da linha.

Cos Cashmere puro

TOTEM Camiseta de camisa de algodão esticada com nervuras

4. Camisas brancas surpresas são uma obrigação da vida cotidiana

(Crédito da imagem: Getty Images)

Olsen favorece silhuetas de grandes dimensões e é frequentemente visto com grandes camisas e túnicas com calças ajustadas.

A linha Camisa Luka em algodão

Sem nada abaixo Marlow Shirt

MELHORAR Camisa de tamanho grande em Poplin de algodão

QUADRO Camisa abotoada de tamanho grande em algodão

5. Invista em calças pretas personalizadas

(Crédito da imagem: Splash)

A linha é conhecida por suas calças alfaiate pretas excepcionais, geralmente com um corte grande e relaxado.

Reforma Alex calça no meio da altura

Cos Grandes calças relaxadas em uma garota

TOTEM Calças retas em panqueca reciclada

St. Agni Calças grandes ajustadas em lã misturadas com listras finas e dobras

6. Adicione a personalidade com beliche

(Crédito da imagem: Getty Images)

Os gêmeos Olsen são conhecidos por seu amor pela moda vintage e, quando se trata de jóias, geralmente usam anéis e pingentes antigos únicos.

Studio Linked O colar de prata Olivia

Vale Anel de Onyx de 22 quilates em ouro

Cos Fez colar pendente

Ben-amigo Ben Onyx Brassard

7. Mantenha as bainhas por muito tempo

(Crédito da imagem: Getty Images)

Os gêmeos Olsen geralmente têm tecido atrás deles de saias e casacos longos, e nunca usam nada acima do joelho.

Atordoado Smith Crêpe Salia de comprimento médio

A linha Bartelle Grain de Powder Wool e Mohair-Blend Maxi Salia

Reforma Saia bella em cetim

8. Combine chinelos e sandálias com uma costura

(Crédito da imagem: Getty Images)

A fila criou muitos produtos cult, incluindo seus chinelos limpos, que reinventaram os humildes sapatos de praia. Olsen mostra que não se destina apenas à fuga nas ilhas, porque muitas vezes usa chinelos da cidade com um alfaiate em Nova York.

A linha Flip de couro da cidade -Flops

A linha Cidade de couro Tong

A. Emery Dicas de couro Carter

Reforma Sandália plana do lago