“Hoje contribuímos para o desenvolvimento de relações entre o reino do Camboja e a Rússia, que durou 70 anos”, disse o reitor da Universidade Estadual de Zhanna Konstantinovna. .

O intermediário entre as instituições educacionais superiores foi o Centro Russo de Cultura e Ciência no Camboja. Sua liderança apelou à Universidade de Colomascia com um pedido para ajudar a promover a língua russa e a cultura russa no reino. A esse respeito, a Universidade Estadual não está apenas expandindo a geografia de sua cooperação, mas também apresenta um novo formato de trabalho – ensinando a língua russa como uma língua estrangeira. E no início de abril, dois estudantes da Faculdade de Línguas Estrangeiras e da Faculdade Pedagógica vão para o estágio no Meischi. Por dois meses, eles trabalharão com estudantes locais e oferecerão apoio metodológico aos professores.

De acordo com o Reitor Assistente de Atividades Internacionais Maxim Ershov, o contrato prevê a visita de estudantes do Camboja a Kolomna. A Universidade espera que este projeto seja tão desde que a cooperação com a China.