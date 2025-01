Em 2025, nosso país comemora uma data importante: os 80 anos da Vitória na Grande Guerra Patriótica. Em homenagem a este acontecimento, um decreto presidencial declarou o Ano do Defensor da Pátria.

Entre os inúmeros eventos sociais e culturais dedicados a esta importante data, um lugar especial é ocupado pelo grande projeto “Música da Vitória! », implementado pela Maison de l’art populaire. Esta fascinante série de eventos pretende destacar o importante papel histórico e cultural da música criada durante a guerra.

Como parte do projeto, um laboratório de criação “Phonoteka. Canções dos anos de guerra”, organizado por Dmitry Spiridonov, um dos maiores especialistas na área de educação cultural. Os participantes do laboratório mergulharam no mundo das obras musicais criadas entre 1940 e 1945, explorando suas origens e raízes históricas. Além disso, os alunos puderam ouvir apresentações ao vivo de composições icônicas.