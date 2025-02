"Amadeus deveria ser Jesus Cristo. A diferença com contas". Torpedo de Aragozini alguns dias após Sanremo

Há alguns dias para Sanremo 2025 E quando se trata de festivais, o espírito dos fãs (e insiders) não pode falhar Adriano Aragozzini. Ícone do mundo musical e da TV, é um dos anos longos e gloriosos para Ariston e tudo Corriere della Sera Dá uma jóia notável, incluindo julgamentos não com precisão (nem trivial) sobre os dois últimos diretores artísticos do evento: Amadeus um Carlo Conti.

“Eu tive problemas com Amadeus porque descobri que estava lidando com alguém que pensava que ele era Jesus Cristo“, ele explica, repita o que foi sugerido em uma antiga entrevista a Libero. A referência é assinada pelo mestre do Oscar Luis Bacalov: “Ele provavelmente não entendeu a grandeza da música, ou talvez ele tenha jogado aragozzini fora, mas não a música”, é a nitidez do Dold de 86 anos no condutor que foi para o canal nove hoje.





Carlo conti, no entanto “é Um cavalheiro“Mesmo que, em sua primeira experiência como diretor artístico em Sanremo, ele tivesse rejeitado erroneamente uma ótima peça”. Agora estou esperando para ouvir as músicas deste festival e depois vou falar, mas sei que o conti escolheu um elenco de cantores Geralmente desconhecido para a maioria do público italiano “.





Segundo Aragozzini, padroeiro de Sanremo Dal 1989 já 1993O problema do festival começou “a direção artística foi confiada aos apresentadores, alguns dos quais não foram capazes de gerenciar a importância de Sanremo”, explica, por exemplo, nas edições com Claudio Baglioni um Gianni Morandi No comando. Em seu tempo, no entanto, tudo estava diferente: “Eu tinha um Comitê de escuta E também houve uma verificação dos sindicatos CGIL, CISL e OWL.

No futuro, Aragozzini já tem idéias claras para o pós-contrato: “Eu escolheria o jornalista Giorgia Cardinaletti“.