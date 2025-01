Amazon anuncia investimento de 5 bilhões de dólares para instalação de data center no México

Amazon Web Services (AWS)o braço de computação em nuvem da gigante do comércio eletrônico com sede nos EUA. Amazôniaanunciou um investimento significativo de mais de US$ 5 bilhões em México para desenvolver um novo centro de dados no país.

O ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, disse que este investimento poderia acrescentar 10 mil milhões de dólares ao Produto Interno Bruto (PIB) do país nos próximos 15 anos e criar 7.000 empregos.

O anúncio foi feito durante o briefing matinal da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, onde uma delegação da Amazon, liderada por Paula Bellizia, vice-presidente para América Latina da AWS, compartilhou detalhes do projeto.

“Hoje estamos aqui com a senhora, senhora presidente, para lançar as operações dos nossos data centers no México, ou seja, para inaugurar a infraestrutura de computação em nuvem da Amazon Web Services para que possa ser oferecida daqui, do México”, disse. Belizia.

Uma pedra angular das operações globais da Amazon, a AWS capacita serviços como videoconferência, compras on-line, streaming e transações financeiras.

De acordo com seu site oficial, a AWS opera em 36 regiões geográficas, abrangendo 100 data centers nos EUA, Canadá, Europa Ocidental, Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África e América Latina, incluindo o Brasil.

Bellizia enfatizou o impacto transformador do investimento: “Nossa infraestrutura de computação em nuvem ajudará a posicionar o México como um centro digital nas Américas e um líder na América Latina.

“Isso estabelecerá as bases para modernizar e digitalizar governos e empresas (pequenas, médias e grandes), reduzindo custos e melhorando a eficiência. As organizações agora podem contar com a tecnologia mais avançada, segura e confiável para desenvolver suas soluções aqui no México.”

O data center será instalado em Querétaro, um estado no centro do México conhecido como centro industrial.

Bellizia destacou a importância estratégica do local pelas vantagens logísticas, acesso ao aeroporto e infraestrutura existente.

O Presidente Sheinbaum elogiou o investimento como um reflexo do potencial crescente do México: “Estamos muito orgulhosos do momento que vivemos e o investimento apresentado hoje demonstra claramente que o México não só tem um grande presente, mas também um grande futuro”.