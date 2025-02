Ameaçado pelo Kremlin, aqui está a reação do Quirinal: que significa o silêncio de Mattarella

O Quirinal escolhe o caminho da serenidade contra os novos ataques brutais do porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria ZakharovaEle mudou para ameaças diretas: “Suas palavras terão consequências”, disse ele, fazendo a reação do Kremlin.

Sergio Mattarella Ele evitou alguma reação ou controvérsia. Uma questão de posicionamento institucional: um é um ministério, o outro é a presidência da República. Mas, acima de tudo, a linha continua sendo quem já foi expressa na semana passada: as palavras pronunciadas em Marselha pelo presidente da República valem a pena, que sublinharam como “entre as duas guerras de fenômenos autoritários assumidos em alguns países, atraídos por A história de fadas de que regimes despóticos e ilibirais foram mais eficazes na proteção dos interesses nacionais. Eles ativaram a retribuição do Kremlin.

Enquanto isso, o presidente da República está ocupado Visita oficial ao MontenegroQue dura amanhã, terça -feira, 18 de fevereiro. Não é apenas uma viagem de cortesia para um país próximo, mas uma confirmação adicional da atenção de que Mattarella sempre reservou para a evolução européia dos Balcãs Ocidentais. Desde o primeiro mandato, o presidente apoiou o caminho de integração dessas nações nas instituições europeias, como fez para a Moldávia e a Ucrânia. Uma meta que permanece central em sua visão da política internacional, especialmente à luz dos últimos desenvolvimentos mundiais.