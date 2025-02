America correu Pumas na capital clássica no 8º dia

Ele Capital Classic terminou com uma vitória para Américaque venceu 0-2 para Pumas isto Estádio Olímpico da Universidadeem uma parte correspondente a Dia 8 de Clausura 2025S

O resultado foi aberto até 23 minutos com um gol de Israel RayesS O zagueiro de Azulcrem recebeu um erro na saída de Alex Padila Para enviar a bola para o fundo da rede. A situação era complicada para os habitantes locais antes do intervalo, quando Piero Quisle Ele foi expulso, deixando os alunos com um jogador a menos.

No segundo Metade, América estender a vantagem com um pouco Fidalgo Alvaroque determinaram exatamente até que a partida fosse condenada. Apesar da geração de mais chegadas, aqueles liderados por Andre Jardin Eles não marcaram novamente, mas garantiram os três pontos.

Por sua vez, Pumas Ele não conseguiu reagir. Ausências em seu desapego e o erro de Cair influenciou o resultado, mas a equipe liderada por Gustavo Lema Ele também não mostrou uma proposta eficaz. Descartando seu treinador no primeiro tempo aumentou a tensão na equipe que se afasta das posições de LiguillaS