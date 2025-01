American Airlines Crash: Donald Trump diz que a colisão deveria ter sido evitada, perguntas por que não … ‘

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma posição em sua plataforma de mídia social, Truth Social, disse que acredita que o acidente de avião de Washington “deveria ter sido evitado”.

No apresentador do Abrasador, Donald Trump questionou as táticas do helicóptero militar e dos controles de tráfego aéreo, ambas as agências que o informam como presidente.

Escrevendo que o “avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira por um período prolongado de tempo” em uma “noite clara”, Trump questionou: “Por que o helicóptero se levantou ou virou ou virou” e “por que não por que não ele não fez “A torre de controle diz ao helicóptero o que fazer, em vez de perguntar se eles viram o avião”.

“Que noite terrível tem isso. Deus abençoe todos vocês! “Ele acrescentou uma publicação posterior.

O que aconteceu: Helicóptero do Exército, o avião colide em Washington Um avião com 60 passageiros e quatro tripulantes a bordo colidiu na quarta -feira com um helicóptero do Exército enquanto desembarcava no Aeroporto Nacional de Ronald Reagan, perto de Washington, que causou uma grande operação de busca e salvamento no rio Potomac, nas proximidades.

Houve várias mortes, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, mas o número preciso de vítimas não ficou claro desde que as equipes de resgate caçavam para qualquer sobrevivente.

Não havia nenhuma palavra imediata sobre a causa da colisão, mas todas as tomadas e aterrissagens do aeroporto pararam enquanto os helicópteros das agências de aplicação da lei em toda a região voaram sobre o local.

