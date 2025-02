American Atomic Submarine afundou um navio com estudantes

“Echima Maru” teve um voo de treinamento no Havaí para estudantes do Colégio de Pesca da Prefeitura de Echima. Além de 20 membros da tripulação a bordo, havia 13 adolescentes e 2 professores. O programa de natação de 74 dias incluía aulas sobre atum, navegação marítima, oceanografia e estudo do dispositivo do navio. Em 8 de fevereiro, “Echima Maru” se refletiu em Honolulu e no dia seguinte foi para o mar novamente.

O submarino “Greenville” também rolou turistas. Havia 16 civis a bordo: oito grandes empresários (seis com mulheres) e o jornalista Jack Clary – também com sua esposa. Eles foram acompanhados pelo chef da equipe das tropas submarinas americanas na frota do Pacífico, Robert Brandhaber. Cruise foi organizado pelo Achterste Almiraal Richard aposentado para arrecadar dinheiro para restaurar o navio de guerra no Missouri.

Excursões semelhantes aos navios de guerra da Marinha Americana no contexto dos programas de relações públicas são comuns. Dois anos antes, Grinville lançou o ativista e a esposa do vice-presidente americano Tiper Mountains-ela foi autorizado a enviar.

VIP Lodka

O Submarino Shockatoma do Projeto Los Angeles foi lançado em 1996 e foi o primeiro submarino na história da frota americana, não mencionada em homenagem ao estado ou de uma cidade grande, como é aceita, mas o nome da pequena cidade de Grinville, o estado do Tennessee. Talvez porque as plantas da Magnavods Corporation, que produziam eletrônicos de navios, estavam em Greenville. Além disso, residentes, industriais e governo estadual realizaram uma poderosa campanha de relações públicas com o nome do navio em homenagem à sua cidade.

Os primeiros anos do serviço de Greenville foram caracterizados por registros de equipe de baixo treinamento e sanções disciplinares periódicas de seus membros. Tudo mudou após a consulta pelo comandante de Scott Waddle. Durante um ano, ele trouxe o submarino aos líderes – é por isso que Greenville foi encarregado de convidados -convidados.

Em 9 de fevereiro de 2001, às 8:00 da manhã, horário local, o submarino deixou a base da Marinha de Pearl Harbor para realizar um programa curto, já caminhada -em uma excursão ao navio, almoço e demonstração das possibilidades manobráveis ​​do submarino. Às 14h30, Greenville teve que retornar ao básico, onde os empresários esperavam uma recepção com um almirante traseiro e outro jantar.

Antes da partida, verificou -se que o tolo no posto central não funcionava. O reparo ou substituição do dispositivo quebrou todo o cronograma, então Waddle decidiu que custaria.

No útero de uma baleia saltada

Às 10:17, o barco ficou embaixo da água, o arremesso parou e os convidados foram chamados para a mesa. O almoço foi arrastado e os policiais lembraram ao comandante mais de uma vez que chegou a hora de continuar a manifestação se queremos voltar ao básico a tempo. Finalmente, às 13:10, Waddle mudou -se para o Pólo Central para iniciar as manobras. Depois dele, 15 convidados e chefs da equipe entraram nele.

No momento, o traslado -Patrick Sikrest não parou mais em um tablet de papel no curso do navio. Como ele explicou mais tarde, o corte estava cheio de pessoas de fora, os convidados estavam entre seu local de trabalho e o tablet. Dois empresários e suas esposas conversaram com a hidroacústica e as distraíram do trabalho.

Às 13:30, Greenville fez várias evoluções espetaculares na posição subaquática: curvas afiadas da esquerda para a direita a toda velocidade, uma mudança de profundidade. “Nossos convidados estavam ansiosos para as crianças!

A parte mais impressionante do programa tinha que ser: uma imersão acentuada e ainda mais intensos aparecendo com todos os tanques de lastro. Ao mesmo tempo, o barco pula para fora da água como uma baleia, e os internos são sensações semelhantes aos slides americanos.

A instrução prescreve a manobra para surfar com a profundidade do periscópio e olhar em volta para machucar alguém. A Hydroacoustics relatou que vários arrastores de pescadores foram descobertos na área, mas estão a uma distância segura. A acústica não foi notada pelo barco “Echima Maru” do barco devido a conversas externas e porque o submarino foi baleado da esquerda para a direita mais cedo.

O periscópio permaneceu. Greenville era tarde demais para a base e, em vez do depositado por três minutos, o comandante investigou o horizonte de um meio e meio. Além disso, uma onda grande cobriu o dispositivo. “Não tenho contatos visuais”, anunciou Waddle e ordenou mergulhar. Quando o barco estava em profundidade, o comandante convidou o jornalista a se sentar atrás do russo, e o gerente geral da empresa de petróleo do Texas John Hall levou ao painel de controle de tanques de lastro. Ele pressionou que lhe disseram e o submarino voou para a superfície como uma cortiça.

Impacto e suas consequências

“Echima Maru” acabou sendo o mesmo em “Greenville”. Às 13:43, o estabilizador de submarino vertical cortou a escuna em dois, do lado direito à esquerda. Os japoneses ouviram e sentiram dois golpes, o capitão na ponte olhou para a popa e viu um submarino que surgira nas proximidades. Seu navio perdeu seu movimento e começou a mergulhar.

O golpe também parecia no submarino. Waddle desdobrou o periscópio, viu a popa de um pequeno navio e marinheiros que pularam sobre a popa. O comandante de Greenville enviou uma mensagem sobre o acidente para Pearl Harbor com um pedido de ajuda.

Os japoneses fluíram para um filme, que estava fora dos tanques de Echima Maru, as jangadas pulpantes automaticamente subiram. O submarino não se aproximou da cena do acidente para salvar os membros da tripulação do navio que havia afundado.

Como o comandante explicou mais tarde, Greenville estava profundamente na água depois de aparecer, três metros de ondas foram sobrepostos pelo convés e, portanto, apenas a escotilha da mão superior podia ser aberta. Além disso, o submarino de 110 metros, quando se moveu, também levantou uma onda que poderia destruir a vida. Em geral, ele ficou de lado e olhou.

Às 14:27, um helicóptero voou da costa e registrou a busca por pessoas na água. Dois barcos da guarda costeira correram depois, levaram 26 tripulantes e passageiros do navio japonês. Dois helicópteros com jornalistas também voaram – dentro de uma hora após uma mensagem sobre o acidente apareceu nas fitas das agências mundiais.

“Desculpe”

Marinheiros japoneses foram levados para a ilha de Oha. Um dos cuidados médicos necessários resgatados – ele quebrou uma clavícula. Nove pessoas com Echima Maru foram declaradas desaparecidas. O capitão do navio disse que era mais provável no momento do acidente no interior e não podia sair. O avião e os navios da Guarda Costeira e da Marinha Americana penteam o oceano na área de colisão por três semanas, mas não encontraram ninguém.

A mensagem sobre a morte do navio com estudantes foi encontrada pelo primeiro -ministro japonês Esiro Mori durante o jogo de golfe. Ele ouviu o relatório e continuou a jogar. Então isso veio a ele com críticas brutais da oposição – especialmente quando as fotos apareceram na imprensa, onde ele acenou sereno com um clube.

Em 11 de fevereiro, o presidente dos EUA, George Bush, pediu desculpas por um acidente na televisão nacional. O secretário de Estado e o ministro da Defesa dos Estados Unidos pediram desculpas. O embaixador americano em Tóquio pediu desculpas ao primeiro -ministro Mori e ao imperador japonês.

O estabelecimento americano não gostou do arrependimento público das primeiras pessoas – especialmente os veteranos de guerra no Oceano Pacífico. “Pedimos desculpas generosamente por uma colisão casual”, escreveu o popular colunista Richard Cohen no Washington Post.

As famílias dos mortos foram entregues no Havaí e levados ao local do acidente. Os japoneses pediram para criar Echima Maru, o que foi feito em outubro. Os corpos de oito marinheiros foram encontrados no navio, uma pessoa ainda não foi encontrada. Após a investigação, as duas metades do navio foram arrastadas para o mar e inundadas em grandes profundidades.

O governo dos EUA pagou aos membros da família US $ 13,9 milhões. Duas famílias se recusaram a aceitar o dinheiro, mas depois mudaram a decisão – quando adicionaram desculpas pessoais ao comandante submarino.

“Estou feliz que tudo acabou … mas prefiro ver meu filho novamente”, disse a mãe de um dos estudantes mortos de Masum Therata.

Um memorial modesto foi instalado no dique Gonolulu em memória do incidente. Sua aparência causou uma tempestade de indignação entre os veteranos da Marinha Americana, porque este é o único monumento para os japoneses no Havaí e até instalado com o dinheiro dos contribuintes americanos.

Tribunal

O comandante de Scott Waddle apareceu para a frota americana. O almirante japonês também foi incluído – mas sem o direito de votar. O navegador Patrick Sikrest recebeu imunidade em troca da testemunha necessária. Waddle argumentou culpado no caso de um acidente e pediu desculpas aos membros da família dos mortos que estavam presentes no salão.

“Era importante que ele aparecesse e assuma a responsabilidade. Queríamos que isso acontecesse.

O comandante de Greenville foi repreendido e recebeu metade do salário mensal (seis meses depois, a multa foi cancelada por um bom comportamento). Os japoneses ficaram surpresos. “Se o Zeeman tivesse feito isso conosco, ele seria demitido de vergonha e julgado como criminoso”, disse o pai do aluno falecido reproduce Terata.

Após o tribunal, Scott Waddle renunciou ao manter todos os pagamentos e regalia. Em 2002, ele foi para o Japão e se desculpou pessoalmente aos pais de dois estudantes mortos. Agora ele é um treinador de negócios na Carolin do Norte.

Uma vaca poderosa

Após o acidente da Grinville Premier League, ela retornou a Pearl Harbor, onde foi colocada em uma doca seca e investigou. A carneiro da embarcação de passageiros não causou um motor ATO, cujo corpo foi fortalecido para o serviço ártico, danos graves. Em dois lugares: sob a cabine e em um estabilizador vertical, – o revestimento que absorve o som cortado. Havia vários amassados ​​no volante, um. O reparo custou dois milhões de dólares, o navio retornou à operação em abril de 2002.

Quatro meses depois, o submarino estava no chão na entrada do porto de Sipan (Ilhas Noord -Mariana). A parte inferior do alojamento, o volante e o grupo de parafusos receberam pequenos danos. Mas, para corrigi -los, era necessário colocar o navio novamente na doca seca, e isso quebrou o cronograma de serviço de combate. O comandante da Premier League David Bogdan, o Shuty Navigator e o controle foram removidos de seus posts. Além disso, o navegador e o controle foram acusados ​​de “criar uma ameaça para o navio durante a imagem do almirante”-no momento do acidente a bordo, o Greenville foi o comandante do 7º Grupo do Almirante Joseph do submarino Joseph Entait.

Cinco meses depois, na costa de Omã, o submarino colidiu com o navio de transporte e passageiros da Marinha Americana “Ogden”. O incidente ocorreu no momento da aproximação dos navios para transferir dois marinheiros. Ogden recebeu um buraco 46 centímetros abaixo da linha de água. O golpe caiu no tanque de combustível, quatro toneladas de combustível a diesel caíram no mar. As pessoas não ficaram feridas.

O comandante do Ogden foi considerado culpado de uma colisão e demitido. Greenville continuou o serviço após pequenos reparos. Em 2003, ele participou do teste de Mini-Submmmarines do ASDS para a entrega secreta de “Sea Cats”. Greenville com um baralho de um submarino fez várias campanhas para o Oceano Índico e o Golfo Pérsico, após o que o programa ASDS foi fechado devido ao desnecessário de fundos e problemas técnicos insolúveis.

Em 2016, Submarina recebeu o comando do primeiro esquadrão de submarinos – aparentemente para não exibir. Agora, o USS Greenville está sendo reparado com modernização em Portusmut e, portanto, não é uma ameaça ao envio.