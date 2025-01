Americanos céticos quanto à influência de Elon Musk na política governamental, mostram novas pesquisas

Uma sondagem recente do Centro de Investigação de Assuntos Públicos da Associated Press-NORC mostra que, embora os americanos reconheçam a corrupção, a ineficiência e a burocracia no governo federal, continuam divididos sobre se Elon Musk é a pessoa certa para ajudar a resolver o problema.

Aprovação mista para o órgão consultivo de Trump A pesquisa descobriu que apenas 30% dos adultos americanos aprovam forte ou parcialmente a criação do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) pelo presidente Trump, liderado por Musk. Cerca de 40% desaprovam, enquanto os demais são neutros ou desinformados. O objectivo do órgão consultivo é identificar despesas fraudulentas e inúteis, e os líderes sugerem a eliminação de agências inteiras como medida de redução de custos. Embora a maioria dos americanos reconheça os problemas do governo, muitos são céticos quanto a confiar em bilionários como Musk para aconselhamento sobre políticas governamentais.

Ambivalência sobre as mudanças propostas Os americanos têm opiniões divergentes sobre algumas das mudanças políticas que Trump e a sua equipa discutiram, incluindo a eliminação de empregos federais e a transferência de agências de Washington, DC. Muitos entrevistados não expressaram qualquer opinião, sugerindo que a opinião pública ainda é fluida e pode mudar à medida que estes planos se desenvolvem. No entanto, a política de Trump de devolver os funcionários federais ao cargo, que ele implementou no início do seu segundo mandato, obteve um apoio relativamente forte.

Um governo federal quebrado À medida que Trump inicia o seu segundo mandato prometendo cortar regulamentações e reduzir os burocratas governamentais, a maioria dos americanos acredita que o governo federal tem sérios problemas. Dois terços dos adultos americanos consideram a corrupção e a ineficiência como grandes problemas, enquanto 60% citam a burocracia como uma grande preocupação. Embora os Republicanos sejam mais propensos a considerar estas questões como urgentes, a maioria dos Democratas concorda que o governo enfrenta desafios consideráveis ​​nestas áreas.

Baixa preocupação com o ‘estado profundo’ Apesar da retórica de Trump sobre o chamado “estado profundo” – uma rede de funcionários governamentais não eleitos que supostamente influenciam a política – a preocupação entre o público americano sobre a resistência dos funcionários públicos à agenda do presidente é relativamente baixa. Apenas cerca de um terço dos americanos considera que isto é um problema grave e menos pessoas acreditam que representa uma ameaça significativa às operações governamentais.

A popularidade de Musk e a cautela pública O envolvimento de Musk na administração Trump gerou reações contraditórias. Cerca de um terço dos americanos tem uma opinião favorável sobre o empresário bilionário, mas a sua popularidade diminuiu ligeiramente desde dezembro. Os americanos tendem a compartilhar opiniões semelhantes sobre Musk e Trump, e cerca de 80% das pessoas que gostam de um também gostam do outro. No entanto, metade dos americanos tem uma opinião desfavorável sobre ambos os homens.

Além disso, uma parte significativa do público desconfia da influência dos bilionários na definição da política governamental. Cerca de 60% dos adultos americanos pensam que é mau para o presidente confiar nos conselhos de bilionários, enquanto apenas 10% vêem isso como uma medida positiva.

Política de retorno ao escritório mais popular do que cortes de empregos O mandato de Trump para devolver os trabalhadores federais aos cargos está a receber mais apoio do que a sua proposta de cortar empregos federais. De acordo com a pesquisa, 40% dos americanos são a favor de exigir que os funcionários federais retornem ao escritório cinco dias por semana, enquanto apenas 20% se opõem. Por outro lado, 40% se opõem à eliminação de um grande número de empregos federais e 30% são a favor.

Movendo agências federais para fora de Washington: reações contraditórias Trump sugeriu deslocar as agências federais para fora de Washington, D.C., como parte dos seus esforços para desmantelar o “estado profundo”. No entanto, a opinião pública sobre esta proposta permanece dividida. Quase metade dos americanos não expressou opinião sobre a mudança de agências federais, enquanto cerca de 25% a apoiaram e uma proporção semelhante se opôs.

À medida que Trump começa a implementar estas mudanças, é claro que os americanos estão a observar atentamente o modo como estas políticas irão funcionar, e é provável que a opinião pública evolua à medida que os planos tomam forma.

