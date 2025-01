"Amigos, amigos. Então o negrinho…". Sanremo, sensacional Pieraccioni: o torpedo contra Carlo Conti

Leonardo Pieraccioni aperta Carlos Conti. O ator faz isso com ironia, mas a mensagem é clara. A escolha dos co-anfitriões do próximo festival é central Sanremo. Nos últimos dias, Conti alimentou o mistério sobre quem subiria ao palco com ele, admitindo que “serão alguns amigos”. Uma declaração que fez acreditar que Pieraccioni e ele próprio estariam ao lado do anfitrião Giorgio Panarielloamigos históricos do apresentador toscano. Depois a surpresa: eles estão no palco do Ariston junto com Carlo Antonella Clerici e Gerry Scotti. Uma escolha sobre qual Pieraccioni queria dar a sua opinião através de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

“Não, mas está tudo bem – ele começa -. Eu vi os apresentadores do Nerino (Carlo Conti, ed.). Ele disse que ligaria para seus amigos esta noite, mas os amigos eram Antonella Clerici e Gerry Scotti. Não, mas está tudo bem. Mas quando você não teve pós-sol aos 22 anos, Giorgino e eu trouxemos para você (Giorgio Panariello, ed.). E agora? Gire a roda, lalala…”. Palavras acompanhadas de um sorriso, como que para sublinhar que é pura ironia. Na verdade, a presença dos dois atores não está excluída.





O anúncio de Conti veio durante uma videochamada É sempre tardeprograma apresentado pelo próprio Clerici na Rai 1: “Quando eu disse que dois grandes amigos estariam comigo, todos pensaram em Pieraccioni e Panariello”, brincou o apresentador antes de fazer o anúncio.