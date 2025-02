Amigos Cucciolotti 2025, a coleção de super -heróis verdadeiros

O álbum Amici Cucciolotti 2025 é dedicado a todos aqueles que sonham com um mundo melhor e estão comprometidos em perceber isso com os super poderes de empatia, lealdade, respeito e solidariedade. O novo lema na capa: “Colete um futuro melhor!                                                                         “.

Figurina após estátua, completando seu álbum que milhões de crianças não apenas brincam, mas coletam um futuro melhor: elas se tornam adultos responsáveis ​​que cuidam do planeta e do mais vulnerável. Portanto, não apenas continuamos a coletar adesivos, mas também valores que tornam o mundo mais filhote. Porque coletar um futuro melhor é um jogo que vale a pena jogar.

Nas páginas do álbum 2025, crianças de 0 a 100 anos podem descobrir os super poderes dos animais, tornando -os adequados para a sobrevivência em seu ambiente natural e muitas outras seções divertidas, bem como possíveis missões que precisam ser feitas ano.

Nos quiosques que você pode escolher entre:

Álbum clássico: você pode comprá -lo escolhendo o pacote com 3 sacolas, a porta -Date, o titular, o preço original, as cartas de jogo e o desaparecido;

Albumlibor especial (super -resistente a papel de costura): É uma edição de edição limitada especial que pode ser comprada escolhendo o pacote com 3 sacolas, a porta -date, o suporte, o preço original e os cartões dos cartões.

A super saco cheia de imaginação, surpresa, emoções e admiração …

Cada bolsa contém: 6 adesivos + 1 dos 80 cartões fantásticos! Você também pode encontrar a nova tatuagem como um presente!

A coleção de 2025 consiste em 460 estatuetas + 80 cartas + 8 mini adesivos com cartas, músicas e os bons emojis dos amigos do filhote.