Amin Kushkhov continuou com sucesso estradas para uma luta de estréia entre os profissionais

Na luta principal, Amin Kushkhov se encontrará, que estreará em um anel profissional, e Vadim Lubsanov. Ambos os boxeadores atingiram o limite permitido da divisão intermediária. O peso de Kushkhov foi de 75 kg e Lubsanova – 74,5 kg.

Deve -se notar que, no contexto do show em Nalchik, o ex -detentor dos cintos IBO, WBO International, IBF International e EBP Umar Salamov e Shaban Hamadi Jongo da Tanzânia da Tanzânia deveriam ter lutado. No entanto, este jogo não acontecerá. No final de fevereiro, Salamov chegará ao anel contra outro oponente.

No ar, o torneio em Nalchik mostra “Match! Fighter”. O início da transmissão às 18h55, horário de Moscou.