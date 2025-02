Amir de Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani visitará a Índia de 17 a 18 de fevereiro, celebra conversas bilaterais com o primeiro-ministro Modi

Amir de Catar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani fará uma visita de estado à Índia de 17 a 18 de fevereiro, durante a qual ele manterá conversas com o primeiro-ministro Narendra Modi, cobrindo vários aspectos das relações bilaterais, disse Sator no sábado.

Sua visita fornecerá “mais impulso à nossa crescente associação multifacetada”, disse ele.

Será acompanhado por uma delegação de alto nível, incluindo ministros, altos funcionários e uma delegação comercial, disse o Ministério de Relações Exteriores em comunicado.

“Por convite do primeiro-ministro Shri Narendra Modi, o Amir Amir, sua Alteza Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani fará uma visita de estado à Índia de 17 a 18 de fevereiro de 2025”, disse ele.

Esta seria a segunda visita ao estado do Amir de Catar à Índia. Ele visitou anteriormente a Índia em março de 2015, de acordo com o comunicado.

“Sua Alteza, o Amir do Estado do Catar, receberá as boas -vindas cerimoniais na Esplanada de Rashtrapati Bhawan em 18 de fevereiro de 2025. Durante sua visita, o Amir manterá as discussões com o honorável presidente do Presidente Druguadi Murmu, que também será o apresentador de um banquete em sua homenagem.

A Índia e o Catar têm laços históricos de amizade, confiança e respeito profundamente enraizados. Nos últimos anos, os laços entre os dois países, mesmo nas áreas de comércio, investimento, energia, tecnologia, cultura e laços de pessoas às pessoas, continuaram a fortalecer, disse o MEA.

A comunidade indiana que reside no Catar forma a maior comunidade expatriada do Catar e é “apreciada por sua contribuição positiva no progresso e desenvolvimento do Catar”, disse ele.