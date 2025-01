Amrik Sukhdev de Murthal e Peter de Calcutá entre os 100 restaurantes mais icônicos do mundo segundo lista TasteAtlas | Ver lista completa

O TasteAtlas escolheu os 100 restaurantes a partir de uma base de dados de 23.952 restaurantes tradicionais. “Reconhecidos pela sua longevidade, fiabilidade e pratos icónicos, eles (os restaurantes) são mais do que apenas locais para jantar – eles personificam o espírito das suas cidades. A classificação reflete sua história, avaliações públicas e pontuações do TasteAtlas para seus pratos estrelas”, disse o TasteAtlas em comunicado.

No número 13 está Amrik Sukhdev em Murthal, que começou em 1956 e é famoso por Aloo Parantha. O restaurante é conhecido por servir uma grande variedade de hóspedes que podem saborear iguarias do norte da Índia e outras cozinhas.

Segundo detalhes, no número 5 está o restaurante Paragon em Kozhikode, inaugurado em 1939 e famoso por seu Biryani. Ele é seguido por Peter Cat de Calcutá no número 7, que começou em 1975 e é famoso por seu Chelow Kebab.

Sete restaurantes indianos fazem parte da lista publicada pela TasteAtlas nos seus ‘100 restaurantes mais icónicos do mundo’. Entre os sete, até dois restaurantes indianos chegaram ao top 10, informou o Hindustan Times, citando a postagem do TasteAtlas no Instagram.

