Anand Mahindra revela o que está em sua lista de desejos, diz ‘Mumbai para Goa em …’

Em uma publicação X, Anand Mahindra declarou: “Este é um elemento na minha lista de desejos que definitivamente será feita … Mumbai para Goa em 6 horas em um Thar Roxx …”. Mencionando um problema na nova versão de ‘Bombaim para Goa’, ele declarou com humor: “O único problema com uma estrada encurtada é que pode não ser uma viagem por tempo suficiente para justificar uma nova versão do antigo clássico do filme. . Ele fez esses comentários no meio do trabalho em andamento no Projeto Goa Highway em Maharashtra, que reduzirá o tempo de viagem de 12 horas para 6 horas.