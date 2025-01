Anant Ambani usa relógio de Rs 22 crore: tudo o que você precisa saber sobre esta peça rara

Anant Ambani, o filho mais novo do presidente da Reliance Industries, Mukesh Ambani, foi visto recentemente usando um relógio Richard Mille RM 52-04 “Skull” Blue Sapphire, que vale mais do que $22 milhões.

O relógio Richard Mille RM 52-04 “Skull” Blue Sapphire é considerado um dos relógios mais raros do mundo e está disponível apenas para os melhores clientes da Richard Mille. Além disso, apenas três peças do relógio foram fabricadas no mundo até agora, e Anant Ambani é proprietário de uma delas. O relógio vale a pena

US$ 2.625.000, o que se traduz em aproximadamente $22.51.90.481 milhões.

Relógio Richard Mille RM 52-04 O preço surpreendente do Richard Mille RM 52-04 se deve ao fato de o relógio ser cortado de uma única peça de safira. Além disso, a safira tem uma caveira de pirata e ossos cruzados dentro de sua caixa em forma de barril.

De acordo com The Indian Horology, a parte de trás do crânio pode ser vista através do fundo de safira. Além da caveira “intricada”, há quatro pontes que lembram os “ossos” de uma bandeira de pirata que mantêm a caveira segura dentro da caixa do relógio.

Relógio Richard Mille RM 52-04 “Skull” com safira azul No mundo da relojoaria, o Richard Mille RM 52-04 “Skull” Blue Sapphire é considerado um dos relógios mais raros do mundo. “Você teria sorte de tê-los visto em sua vida”, diz um post na página do Instagram da Vintage Grail, uma loja de relógios de luxo.

Quem são os ‘amigos’ de Richard Mille? Os relógios de edição limitada fabricados por Richard Mille estão, em sua maioria, disponíveis apenas para “amigos” e embaixadores da marca relojoeira suíça. O tenista aposentado Rafael Nadal, o cantor Ed Sheeran e a maravilha das artes marciais Jackie Chan são alguns dos clientes estimados de Richard Mille.

Até o porta-voz oficial do presidente russo, Vladimir Putin, Dmitry Peskov, é conhecido por possuir um relógio Richard Mille. Em 2016, Peskov provocou indignação entre os blogueiros russos depois de ser visto usando um relógio Richard Mille de US$ 500.000 (um RM 52-01 com uma caveira) em seu casamento, um relógio que eles alegavam valer quatro vezes sua renda anual, segundo relatos.

