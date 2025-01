Os eventos estão organizados no palco principal dedicado a várias áreas de estudo nas faculdades de Moscou. No festival, os hóspedes podem se familiarizar com a dieta dos astronautas, participar de uma gastrobatle, ver um show de barman e ver uma performance de dança e também montar um objeto de arte de uma grande caixa de construção.

Foto: Serviço de imprensa do complexo para o desenvolvimento social de Moscou

Além disso, os embaixadores estudantis de sucesso informam das profissões sobre especialidades e diretores de faculdades, muito necessários, introduzem os benefícios da educação profissional secundária. No cardápio do shopping de alimentos por um dia, havia pratos que os alunos prepararão em seis cantos.

Masterclasses são realizadas no site: os hóspedes controlam robôs agrícolas, cultivam microgreens e tiram fotos em redes neurais. Você também pode diagnosticar a base da profissão do mecânico do carro e diagnosticar componentes da caixa de engrenagens. Para aqueles que desejam experimentar uma das profissões mais solicitadas, um lassimulador interativo foi instalado.

O festival oferece conjuntos de DJ. O feriado da juventude é concluído com um concerto no qual o músico Antokha MS se apresenta.

Foto: Serviço de imprensa do complexo para o desenvolvimento social de Moscou

Além de 25 de janeiro, como parte do projeto “Inverno em Moscou” Impressões especiais serão realizadas para estudantes das faculdades da capital na pista de patinação filmes em Vorobyovy Gory. Os alunos também podem visitar as exposições do Museu de Arte Moderna de Moscou gratuitamente.

Eventos dedicados ao dia do aluno ocorreram ao longo da semana. Dias de gerenciamento de autoconfiança, shows, torneios esportivos e competições criativas foram organizadas nas faculdades da capital.

Foto: Serviço de imprensa do complexo para o desenvolvimento social de Moscou

Atualmente, mais de 130.000 estudantes estudam em 63 faculdades que se enquadram no governo de Moscou. Eles são oferecidos profissões e especialidades de que há uma grande demanda no mercado de trabalho. As áreas populares incluem tecnologia da informação, indústria, transporte, construção, hospitalidade, assistência médica, segurança e direito e muitos outros. 70 % do tempo de aula é gasto em praticar. Como resultado, os alunos adquirem as habilidades profissionais necessárias e deixam a universidade como especialistas treinados.

