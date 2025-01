Andhra Pradesh: Chandrababu Naidu aprova metrô de dois andares para Vijayawada, Visakhapatnam

O ministro-chefe de Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, aprovou na quinta-feira o projeto do sistema de metrô de dois andares de 66 quilômetros em Vijayawada e 76,9 quilômetros em Visakhapatnam.

O Ministro-Chefe disse que o financiamento do metro será feito de acordo com o disposto na política adoptada em 2017 e afirmou que o Centro terá de pagar 100 por cento do capital do projecto do metro.

O Ministro-Chefe instruiu os funcionários a concluir em breve as discussões necessárias sobre o financiamento com o Centro e a começar a trabalhar no metrô em ambas as cidades o mais rápido possível. As autoridades devem garantir que o metrô entre em operação nos próximos quatro anos, disse ele.

Observando que o projeto do metrô foi claramente proposto para o estado ainda na Lei de Reorganização do Estado, o Ministro Chefe disse que seja de acordo com as disposições da Lei de Reorganização ou de acordo com a política adotada em 2017, o Centro terá que expandir todos os tipos de ajuda ao metrô ferroviário do Estado. Ele também disse que em breve manterá conversações com o Centro para esse efeito.

O diretor administrativo da AP Metro Rail Corporation Limited, Ramakrishna Reddy, fez uma apresentação detalhada sobre o projeto do metrô.

Já foi decidido assumir o projeto do metrô em Vijayawada e Visakhapatnam com sistema de dois andares, especialmente quando o metrô tem que passar por rodovias nacionais e estaduais.

Na primeira fase, este sistema de dois andares em Visakhapatnam se estenderá por 15 km de Madhurawada a Thatichetlapalem, e outros 4 km de Gajuwaka à Usina Siderúrgica Visakha.

Da mesma forma, em Vijayawada, a primeira fase do metrô terá uma extensão de 4,7 quilômetros do anel viário de Ramavarappadu até Nidamanuru.

Os ministros de Andhra Pradesh, P Narayana, BC Janardhan Reddy e funcionários de outros departamentos envolvidos estiveram presentes durante a reunião.