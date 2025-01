Andhra Pradesh ocupa o 17º lugar no Índice de Saúde Fiscal Nitiog, Naidu culpa YSRCP

O primeiro -ministro de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, levantou preocupações sobre a deterioração do governo fiscal do estado sob o governo anterior do Partido do Congresso do YSR (YSRCP), referindo -se à sua classificação ruim do 17º dos 18 estados da categoria geral no niti aayog 2025 Relatório de Saúde Fiscal.

Durante uma conferência de imprensa na segunda -feira, Naidu criticou o governo do YSRCP por sua administração de financiamento estatal. “Eles causaram devastação. Eu não sabia o que eles fizeram com dinheiro. Eu disse isso muitas vezes, e Niti Aayog também confirmou isso ”, afirmou.

O relatório, que avalia a saúde fiscal com base nos dados do exercício de 2022-23, avaliou os estados em cinco categorias: qualidade de despesa, mobilização de renda, prudência fiscal, índice de dívida e sustentabilidade da dívida. O desempenho de Andhra Pradesh foi particularmente preocupante, obtendo zero na sustentabilidade da dívida, uma métrica importante que indica a incapacidade do Estado de pagar suas dívidas.

Naidu apontou que os problemas tributários do estado chegaram a um ponto em que lutou para abordar sua dívida existente, o que resultou em falta de vontade de credores para fornecer assistência financeira. “Andhra Pradesh está na categoria inferior, enfrentando desafios fiscais significativos. Andhra Pradesh tem déficits fiscais. A AP, em média, atribuiu apenas 10 % da despesa total de desenvolvimento às despesas de capital ”, disse ele, citando as conclusões do grupo de especialistas.

Ele destacou uma diminuição significativa nos gastos de capital desde 2018-19, principalmente em setores como serviços sociais e serviços econômicos, que viu reduções de 84 % e 60 %, respectivamente. A despesa combinada nessas áreas, que totalizou 19.061 milhões de rúpias em 2018-19, caiu acentuadamente para Rs 7.044 milhões de rúpias nos últimos anos.

Naidu também alertou que o futuro dos moradores de Andhra Pradesh permaneceria sombrio, a menos que os líderes políticos priorizassem o desenvolvimento e evitassem corrupção e ineficiência.

Com entradas PTI