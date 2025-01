Andhra Pradesh WhatsApp Services 2025 – Andhra Pradesh lança o governo do WhatsApp, 161 Serviços do governo disponíveis no aplicativo

Andhra Pradesh lançará o ‘Governo do WhatsApp’ a partir de hoje (30 de janeiro), permitindo que os cidadãos acessem 161 serviços do governo diretamente através do pedido de mensagens. Esse movimento visa eliminar a necessidade de várias visitas a escritórios do governo para documentos e serviços.

Inicialmente, 161 serviços estão disponíveis, mas mais serão adicionados mais. Atualmente, departamentos como doações, Energy e Andhra Pradesh State Road Transport Corporation, Renda, Anna Civens, o Fundo de Ajuda do Ministro Principal e a Administração Municipal são cobertos por esta iniciativa.

A iniciativa foi revisada pelo ministro principal N Chandrababu Naidu em uma reunião no Secretariado do Estado na quarta -feira. Segundo ele, esse serviço digital otimizará o acesso a instalações do governo e reduzirá os obstáculos burocráticos.

Ao mesmo tempo, Naidu também enfatizou a importância da segurança cibernética, instruindo as autoridades a proteger os dados dos cidadãos de ameaças cibernéticas. Ele pediu para fortalecer as medidas forenses e cibernéticas para evitar o uso indevido de informações pessoais.

A iniciativa do ‘Governo do WhatsApp’ segue um acordo assinado com uma meta em 22 de outubro de 2024, para expandir os serviços públicos por meio do pedido de mensagens. Espera -se que a plataforma melhore a eficiência e aproxime a governança das pessoas.

Durante a sessão, os funcionários fizeram apresentações, explicando como os usuários podem navegar no sistema e selecionar os serviços desejados. O secretário principal K Vijayanand e outros altos funcionários participaram da reunião de revisão.

Supõe -se que o ministro Nara Lokesh abre oficialmente o serviço na quinta -feira.