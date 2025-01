Andhra Shocker! O homem mata a irmã mais nova pelo pagamento do seguro de 1 milhão de rúpias, um acidente de carro em etapas

Um homem de Andhra Pradesh foi preso na terça -feira por matar sua irmã mais nova por um pagamento de seguro. O incidente ocorreu há quase um ano na área de Podili, no distrito de Prakasam, enquanto o empresário imobiliário enfrentou uma dívida significativa.

Segundo a polícia, Malapati Ashok Kumar Reddy havia planejado garantir sua irmã para ₹1 crore com vários fornecedores antes de matá -la. Ele planejava organizar sua morte como um acidente para reivindicar dinheiro do seguro. Um novo relatório da Indian Express indica que o ano de 30 anos passou meses planejando seu crime, eliminando as apólices de seguro ₹73 lakh por valor em novembro de 2023. Isso foi adicional às políticas existentes para um total ₹1,13 milhão de rúpias em nome de sua irmã.

Assassinato organizado como a morte do acidente de carro O dia do crime viu Reddy atrair sua irmã para Ongole em seu carro sob o pretexto de uma visita ao hospital. Então ele lhe deu pílulas para dormir e a sufocou até a morte no caminho de volta. A polícia disse que ele colocou o carro em uma árvore e tentou organizar o assassinato como um acidente.

Manipulação de evidências O assunto estava sob o escrutínio da polícia no dia seguinte, quando seu pai Malcapati Thirupathaiah apresentou uma queixa à polícia. Discrepâncias de consentimento de investigação adicionais consultadas no Relatório de Frense. Também foi revelado durante a investigação que Reddy havia conspirado com um funcionário do hospital do governo para manipular amostras de vísceras para esconder evidências de pílulas para dormir.

As autoridades disseram que Reddy foi preso com base em registros de seguros e evidências forenses em várias seções da CPI. Dois cúmplices, incluindo o funcionário do hospital identificado como Yousuf, permanecem em geral. Uma investigação sobre o assunto ainda está em andamento.

(Com entradas das agências)

