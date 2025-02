Os participantes são bem -vindos, o chefe da região de Andrei Travnikov observou que ele experimentou um sentimento de orgulho no tempo em que o setor de construção do país está desenvolvendo. “Do ponto de vista do ritmo dos regulamentos normativos, a melhoria dos procedimentos, a aprovação das decisões de gestão, o que experimentamos nos últimos anos é impressionante. Mesmo muitas coisas que foram discutidas apenas um ano atrás na semana de construção da Sibéria já são Hoje implementou e dando resultados “, disse o governador.

A região da região está trabalhando para melhorar a eficiência do gerenciamento da construção, enfatizou Andrei Travnikov. A tendência de tempo apresentada na exposição é uma posição separada do Ministério do Desenvolvimento Digital da região de Novosibirsk: a região de construção não pode deixar sem soluções modernas, incluindo o uso da inteligência artificial.

O vice -ministro de Construção e Habitação e Serviços Comuns da Federação Russa Sergey Muzychenko observou um interesse crescente na exposição.

“Temos uma agenda muito séria sobre regulamentos técnicos, transição para sistemas de design automatizados, avaliação da documentação do projeto. Isso é muito importante porque há uma escassez de especialistas, engenheiros. Nenhum engenheiro pode lidar com a quantidade de informações a partir de hoje. É necessário à inteligência artificial para atrair processos para automatizar.

Segundo ele, as decisões durante a semana de construção ajudam a lidar com as dificuldades com as quais a indústria é confrontada todos os anos. “O setor de construção é o motor da economia russa: esse é um grande número de impostos que recebem e, de áreas adjacentes, são mais de sete milhões de funcionários da indústria, um grande número de empresas que produzem materiais de construção. Esses são profissionais Realizando as tarefas que o Presidente e o Governo da Rússia foram estabelecidos para nós “, explicou Sergey Muzychenko.