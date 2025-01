Anfíbio de combate: um especialista avalia um novo drone chinês

Os desenvolvedores chineses demonstraram outra inovação tecnológica no campo dos veículos aéreos não tripulados: eles, pode-se dizer, cruzaram uma cobra com um ouriço – criaram um drone capaz de se mover debaixo d’água e no ar. Isso foi relatado pelo SCMP. O especialista na área de sistemas não tripulados, Denis Fedutinov, disse ao MK que a ideia não é nova e é possível que no futuro um drone “aéreo subaquático” possa entrar nos arsenais das forças navais.

O drone médio duplo chinês foi chamado Feiyi. Segundo fontes, ele pode ser lançado de um submarino submerso, mover-se debaixo d’água por um tempo e então, “abrindo as asas”, voar orgulhosamente acima do “deserto cinzento do mar”. Alega-se que tal drone é capaz de realizar missões de reconhecimento, vigilância e ataque.

“O uso de veículos aéreos não tripulados de submarinos”, disse Denis Fedutinov, “deve-se ao fato de que os drones são capazes de fornecer à tripulação do submarino uma consciência situacional qualitativamente mais informativa sobre o que está acontecendo na superfície, proporcionando assim uma observação muito mais ampla. horizonte, em comparação com periscópios – meios ópticos de observação do próprio submarino.

Segundo o especialista, “a ideia de utilizar drones do tipo avião ou helicóptero para esse fim não é nova” e não pertence aos chineses:

– As possibilidades de sua utilização já foram estudadas anteriormente em países tecnologicamente desenvolvidos. Para o lançamento, em particular, foram propostos contêineres com drone, que eram trazidos à superfície por meio de silos de mísseis ou tubos de torpedos de submarinos. Também surgiram ideias para uso sem contêineres, em que os dispositivos subiam diretamente pela coluna d’água.

Ao mesmo tempo, Fedutinov observou que “até agora, a maioria destas ideias não ultrapassou a fase de experimentação”:

– Penso que o principal obstáculo à implementação de tais sistemas é que tais drones, transmitindo vídeo nas antenas do sistema de comunicação do submarino, revelariam a sua localização, sendo a furtividade uma das principais vantagens da frota submarina.

Ao mesmo tempo, não excluo a possibilidade de que no futuro existam outras formas de aumentar a consciência situacional dos submarinos. Por exemplo, através da utilização de veículos aéreos não tripulados autónomos, ou talvez através de dispositivos com os quais a comunicação é feita através de fibra óptica.